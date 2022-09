23.09.2022 Ministro Rau wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla otwierającym 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ23.09.2022

W dniach 18-23 września ministro Zbigniew Rau przebywał z wizytą w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla, otwierającym 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Podczas wizyty w Nowym Jorku szef polskiego MSZ towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas debaty generalnej 77. Sesji oraz w wybranych spotkaniach Prezydenta RP na jej marginesie. Program wizyty ministra obejmował także szereg spotkań dwustronnych i wielostronnych, a także udział w wielu wydarzeniach wysokiego szczebla.

Kwestia agresji rosyjskiej na Ukrainę była kluczowym tematem spotkań ministra Raua z jego odpowiednikami, a także konsultacji w gronie sojuszników. Temat ten był poruszony także podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE z udziałem Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE Josepa Borrella oraz szefów dyplomacji państw UE i NATO, organizowanego z inicjatywy Sekretarza Stanu USA, Antony Blinkena, a także w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa na temat sytuacji na Ukrainie.

Szef polskiego MSZ podkreślał konieczność zapewnienia stabilności i przewidywalności w relacjach międzynarodowych. Wyraził głębokie zaniepokojenie podważaniem powszechnie przyjętych norm i wzajemnych zobowiązań przewidzianych przez prawo międzynarodowe. Ministro Rau przypomniał, że rosyjska agresja wymaga wielowymiarowej i zdecydowanej odpowiedzi społeczności międzynarodowej. Apelował o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych naruszeń prawa międzynarodowego.

Wizyta w Nowym Jorku była również okazją do podkreślenia przez ministra Raua wagi, jaką Polska przywiązuje do przestrzegania praw człowieka.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (14)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL