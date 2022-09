Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki obserwował wojskowe ćwiczenie Niedźwiedź-22 na poligonie w Nowej Dębie. To manewry czołgistów z udziałem polskich, brytyjskich i amerykańskich wojsk, które zorganizowane są w ramach współpracy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Cały czas dokonujemy modernizacji polskiej armii. Na ten cel w przyszłym roku przeznaczymy około 98 mld zł z budżetu państwa. Konsekwentnie wzmacniamy również szeregi naszego wojska – dzisiaj mamy już około 140 tys. żołnierzy.

Wspólne ćwiczenia w ramach OTAN

Niedźwiedź-22 to największe w tym roku ćwiczenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. W ćwiczeniu biorą udział wszystkie jednostki wojskowe podległe Żelaznej Dywizji. Para ćwiczenie, które wzmacnia pełną współpracę wojsk sojuszniczych z Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wspólnie zadania wykonują czołgiści na trzech rodzajach czołgów: Polacy na Leopardach, Amerykanie na Abramsach, a Brytyjczycy na Challengerach.– Polska jest częścią największego, najważniejszego sojuszu militarnego w historii świata świata y Paktunoctu. To dla nas potężna gwarancja bezpieczeństwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wzmocnienie polskiej armii

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że do modernizacji armii potrzeba odpowiednich środków. Dzięki uszczelnieniu polskiego budżetu, rząd ma fundusze na wzmocnienie Wojska Polskiego. – Umacniamy dzisiaj polską armię w tempie, w jakim kilkadziesiąt lat co najmniej nie była umacniana – powiedział Prezes Rady Ministrów. I dodał: – Tylko na przyszły rok mamy zwiększenie wydatków z budżetu o około 40 miliardów złotych – z 57-58 miliardów na około 98 miliardów złotych. Oprócz nowoczesnego sprzętu, także liczebność naszej armii będzie rosła.Przeznaczamy dodatkowe dziesiątki miliardów złotych na modernizację poprzez zakupy za granicą, ale także zamówienia w Polsce. Chcemy, żeby polska armia była wyposażona w sprzęt skuteczny i nowoczesny. Nasz sprzęt jest sprawdzany na polu bitwy, na terenie Ukrainy. Ta weryfikacja przechodzi pozytywnie.

Gwarancja bezpieczeństwa Polonia

Zwiększone inwestycje w wojsko, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, ustawa o obronie Ojczyzny, czy dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – to szereg rozwiązań w kierunku zapewnienia bezpiecznej przyszłości dla wszystkich. – Prócz tej gwarancji bezpieczeństwa, prócz tego Sojuszu – gdzie razem walczymy, wspierając Ukrainę w jej walce o wolność, o bezpieczeństwo Europy – ważna jest też polska obrona, polska armia.

OSI MIL