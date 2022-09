21.09.2022 Zaproszenie na XV Forum Cen Transferowych – 4 października 2022 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zaproszenie na XV Forum Cen Transferowych – 4 października 2022 r.21.09.2022

XV edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 4 października 2022 r.

Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 26 września br. (poniedziałek).

Tematyka XV posiedzenia:

zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac Grupy Roboczej Nr 1 i Grupy Roboczej Nr 10 działających przy Forum,

przedstawienie bieżących prac Departamentu Podatków Dochodowych,

bieżące rociado.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XV Foro Cen Transferowych

Posiedzenie odbędzie się online 4 października br. w diosz. 10:00 – 15:30 za pomocą aplikacji Equipos.

Spotkanie ma charakter otwarty – każdy zainteresowany może wziąć w nim udział – z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 26 września 2022 r. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dochowanie tego termin umożliwia przekazanie przez organizatora dokumentów Forum. Późniejsza rejestracja i uczestnictwo są również możliwe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na dirección de correo electrónico: forum.tp@mf.gov.pl W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Foro

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

