21.09.2022 Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

21 de septiembre de 2022 r. we Wrocławiu odbyły się centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. ministro financiero Magdalena Rzeczkowska, szef KAS Bartosz Zbaraszczuk oraz dyrektor generalny w Kancelarii Prezydenta RP Barbara Brodowska-Mączka.

Pracowników i funkcjonariuszy KAS wyróżniono medalami za długoletnią służbę, odznaczeniami „Zasłużony dla KAS” i awansami na wyższe stopnie służbowe.

Obchody Dnia KAS en Wrocławiu

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. sudoeste. Stanislawa, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu, odprawioną w intencji pracowników i funkcjonariuszy KAS.

Głównym punktem obchodów był uroczysty apel na placu Wolności, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse w Służbie Celno-Skarbowej. Z rąk dyrektora generalnego w Kancelarii Prezydenta RP Barbary Brodowskiej-Mączki złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę odebrało 38 pracowników i funkcjonariuszy KAS. Ministro finansów Magdalena Rzeczkowska wręczyła 50 osobom odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Natomiast 23 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej otrzymało awanse na wyższy stopień służbowy. Pasowania 9 funkcjonariuszy na stopień podkomisarza w Służbie Celno- Skarbowej, w imieniu Prezydenta RP, dokonał nadinspektor Dariusz Postek. Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk wręczył 14 funkcjonariuszom akty mianowania na kolejny stopień służbowy w korpusie oficerów starszych i młodszych Służby Celno-Skarbowej.

Zwracając się do uczestników uroczystości minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że ​​21 września to święto wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS, którzy z zaangażowaniem i konsekwencją wykorzystują swoje kwalifikacje do świadczenia wysokiej jakości usług dla podatników.

Z dumą patrzymy jak KAS nieustannie się zmienia i rozwija por jeszcze lepiej wspierać podatników i odpowiadać na ich oczekiwania. Ta zmiana i sukcesy nie byłyby możliwe bez Was. To ludzie są największą siłą tej służby

– zaznaczyła Magdalena Rzeczkowska.

Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za odpowiedzialną pracę i wzorową służbę na rzecz kraju.

Bez pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – ludzi kreatywnych, otwartych na nowoczesność i zmieniającą się rzeczywistość, a jednocześnie rozumiejących ideę służby publicznej – realizacja codziennych zadań i wyzwań nie byłaby możliwa. Wszystkim bardzo dziękuję za trud codziennej pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie. Życzę dalszych sukcesów zawodowych, motywacji do działania oraz zadowolenia w życiu osobistym

– powiedział Bartosz Zbaraszczuk.

Listy do uczestników obchodów Dnia KAS skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Uroczysty apel zakończył się defiladą Kompanii Honorowej Szefa KAS, pododdziału Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz pododdziałów reprezentacyjnych 3 Brygady Radiotechnicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Obchody uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji.

Piknik edukacyjno-informacyjny KAS

Po zakończeniu uroczystości rozpoczął się piknik edukacyjno-informacyjny. Mieszkańcy Wrocławia mogli zobaczyć: pokaz sprzętu służb mundurowych, prezentację umiejętności psów służbowych KAS, wystawę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz wysłuchać prelekcji na temat ochrony tych gatunków w ramach konwencji waszyngtońskiej (CITES). Można też było sprawdzić swoją wiedzę o podatkach w konkursie z nagrodami oraz porozmawiać z pracownikami i funkcjonariuszami o pracy i służbie w KAS.

Lista Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

OSI MIL