Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Wzmacniamy i budujemy siłę Wojska Polskiego. Tak właśnie dzieje się między innymi poprzez zwiększanie liczebne, poprzez tworzenie nowych jednostek wojskowych oraz wyposażanie ich w nowoczesną broń – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej2 podczas Niĺedwiej2 podczas.

We wtorek 20 września, na poligonie w Nowej Dębie, szef MON obserwował działania żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych w ramach największego w tym roku ćwiczenia 18. Dywizji Zmechanizowanej pk. Niedźwiedź 22.

– Budujemy interoperacyjność poprzez zgrywanie żołnierzy Wojska Polskiego z żołnierzami wojsk sojuszniczych. Przed chwila mieliśmy sposobność obserwować wspólne ćwiczenia, których zadaniem jest sprawdzenie sprawności i umiejętności żołnierzy polskich, amerykańskich i brytyjskich. Sprawdzenie tego czy potrafią ze sobą współpracować. Zdali ten egzamin celująco. Ja już to wiem. Rozmawiałem z dowódcami, byli pod wrażeniem umiejętności żołnierzy Wojska Polskiego oraz sił sojuszniczych, sił NATO

– mówił wicepremier obserwując ćwiczenie żołnierzy „Żelaznej Dywizji”.

– Para bromear ważne, żeby ten proces postępował, żeby się rozwijał. Ćwiczą przede wszystkim żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej, żołnierze Żelaznej Dywizji, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszego kraju. Ta dywizja, organizowana na wzór amerykański, już niedługo będzie wyposażona w Abramsy i Apache. Widzieliśmy jak współpracują Ambramsy i Apache. Widzieliśmy, że tworzą zaporę nie do przebicia. Tak właśnie będzie w przypadku 18 dywizji. Para będzie zapora, która zamknie „Bramę Brzeska”

– zaznaczył szef MON Ćwiczenie odbywa się na terytorium wschodniej Polski z udziałem pododdziałów z wszystkich jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz żołnierzy wojsk sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytan.

– Bardzo dziękuje za wysiłki wkładane w tworzenie interoperacyjności wojsk. Widzieliśmy jak świetnie współpracują ze sobą ci właśnie żołnierze. Bardzo serdecznie dziękuje moim kolegom: sekretarzowi obrony Stanów Zjednoczonych Lloydowi Austinowi, sekretarzowi obrony Zjednoczonego Królestwa Benowi Wallace’owi za to, że w sytuacji, w której Ukraina została napadnięta przez Rosje zwiększyła się obecność wojsk sojuszniczych w Polsce

– podkreślił wicepremier.

– Nasze członkowsko w Sojuszu Północnoatlantyckim stanowi rzeczywiście gwarancje naszego bezpieczeństwa, ale nasze członkostwo w NATO jest też kompletne, wcześniej tak nie byĂo, wcześniej zdani byliśdmy na to, b. Teraz Wojsko Polskie jest na tyle silne, a będzie jeszcze silniejsze, że Polska jest nie tylko biorca, ale także dawca bezpieczeństwa. Na tym polega właśnie zasada interoperacyjności. Na tym polega zasada współpracy miedzy silami zbrojnymi państw Sojuszu Północnoatlantyckiego

– mówił szef resortu obrony. Nied? Podczas ćwiczenia certyfikacji zostaną poddane Dowództwa. 19 Brygady Zmechanizowanej i 18. Pułki Logistycznego. Zweryfikowane zostaną zdolności tych jednostek do planowania i organizowania walki. Jak podkreślił wicepremier do 2015 roku rząd koalicji PO-PSL, a wcześniej rząd lewicy likwidował jednostki wojskowe.

– Szczególnie zły był rok 2011. Zlikwidowano np. 1 Warszawską Dywizje Zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki – zrobił to rząd koalicji PO – PSL. Otworzył wschód naszego kraju. Zlikwidowano też inne jednostki, chociażby Brygadę Zmechanizowaną w Lublinie. Dziś żołnierze reaktywowanej Brygady Zmechanizowanej w Lublinie ćwiczą na tym poligonie

– podkreślił Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów. *** Formowanie 18 Dywizji Zmechanizowanej, zgodnie z decyzją szefa MON M. Błaszczaka, rozpoczęło się w 2018 roku. 18. „Żelazna Dywizja” jest jednym z kluczowych elementów odbudowy i realnego wzmocnienia potencjału obronnego na tzw. ścianie wschodniej. Wczerwcu 2021 r. dywizja osiągnęła pełną gotowość operacyjną. W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej wchodzą: 1. Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 19. Brygada Zmechanizowana z Lublina, a także 18. Pułk Logistyczny z Łomży Batlezion 18. W trakcie formowania są 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa oraz 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie oraz 18. Batalion Rozpoznawczy w Białej Podlaskiej.

OSI MIL