19.09.2022 Bratysława Premier w Bratysławie: Europa musi walczyć o swoje tradycyjne wartości, na których była zbudowana Unia Europejska

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Bratysławie: Europa musi walczyć o swoje tradycyjne wartości, na których była zbudowana Unia Europejska19.09.2022

Najważniejsze wyzwania dla współczesnej Europy były tematem przewodnim II Szczytu Konserwatywnego w Bratysławie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wygłosił przemówienie dotyczące współczesnych wyzwań dla Europy Środkowej. Spotkał się także z premierem Słowacji Eduardem Hegerem. Podkreślił, że w ostatnich dekadach Europa była pewna, że ​​demony XX w. odeszły w niepamięć. Rzeczywistość broma jednak inna.

Odpowiedzialność Europy Środkowej za przyszłość Europy

Uczestnicy Szczytu omówili wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa z uwzględnieniem perspektywy regionu Europy Środkowej. Tematyka dyskusji obejmowała również sprawy, takie jak rosyjska agresja na Ukrainę czy tendencje centralizacyjne w Unii Europejskiej.

– My w Europie Środkowej doskonale wiedzieliśmy, czym grozi rosyjski imperializm i bierność wobec tego imperializmu. Kiedy ostrzegaliśmy przed odrodzeniem tych neoimperialnych ambicji Kremla, traktowano nas z przymrużeniem oka. Dziś widzimy, że nasz głos był głosem proroczym – powiedział premier podczas wystąpienia. Jak podkreślił dopiero teraz Europa przyznaje Polsce rację.

Sprawiedliwość musi być wartością w Unii Europejskiej

Szef rządu negatywnie odniósł się do mechanizmów kształtowania cen i marż na rynku energii w Europie. Podał dla przykładu, że Litwa 70 proc. energii importuje głównie ze Skandynawii. Jak dodał, zapewne ze Szwecji. Wskazał, że Szwecja transferuje energię po bardzo wysokich cenach do swoich mniej zamożnych sąsiadów litewskich przez Morze Bałtyckie.

– Sprawiedliwość musi być wartością w UE, a nie jest. Dzisiaj widzimy jak działa rynek energii w UE i to pomimo, że oczywiście pierwotną jego przyczyną jest wojna na Ukrainie i perfidna polityka rosyjska widzimy, że ustalone mechanizmy są wysoce niesprawiedliwe dla tych, którzy są mniej zamożni – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Spotkanie se estrena en Polonia y Słowacji

Podczas wizyty premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Słowacji Eduardem Hegerem. Politycy omówili aktualne sprawy w relacjach polsko-słowackich, w tym min. kontynuowanie aktywnej współpracy w ramach nowego Europejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe oraz kluczowe tematy dotyczące sytuacji międzynarodowej.

W agendzie spotkania znalazły się również kwestie dalszej pomocy dla walczącej Ukrainy. Premierzy Polski i Słowacji poruszyli również temat sankcji wobec Rosji. Premier Morawiecki wskazał na konieczność wdrożenia mechanizmów dostosowawczych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku – w tym cła importowe i kontyngenty na rosyjską ropę i produkty naftowe.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (7)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL