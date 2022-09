18.09.2022 Proyecto Liberty Road – upamiętniamy polsko-amerykańską walkę o wolność

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“To bardzo ważna chwila ze względu na wspólną historię Polski i Stanów Zjednoczonych, ale też jeżeli chodzi o obecną sytuację międzynarodową. Dziś świat jest dotknięty wojną sprowokowaną przez agresywną politykę rosyjską. Zawsze próby odtwarzania imperium rosyjskiego wiązały się ze złem. Nasze działania traktujemy jako zobowiązanie Sojusznicze.

W niedzielę 18 września 2022 w Muzeum Powstania Warszawskiego wicepremier Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystym rozpoczęciu projektu Liberty Road. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Marcy Kaptur – Członkini Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz Generał Mark A. Milley – Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Stanów Zjednoczonych.

Zainicjowany dziś projekt Liberty Road to polsko-amerykańska inicjatywa, która ma przypominać długą historię wspólnego poświęcenia w walce o wolność obu narodów. Organizatorami wydarzenia są Muzeum Powstania Warszawskiego i Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Podczas uroczystości Marcy Kaptur oraz Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego podpisali akt założycielski projektu.

Wicepremier Błaszczak podkreślił, że dziś ważna jest reakcja wolnego świata na próbę odbudowy rosyjskiego imperium.

“Budujemy teraz drogi wolności, wspierając naszych sąsiadów z Ukrainy. Robimy to konsekwentnie dlatego, że niepodległość Ukrainy oznacza wolność naszego kraju – Polski, ale także wolność Europy. (…) Wojsko Polskie jest aktywne na całej wschodniej flance NATO, dlatego, że wolność – tak jak pokazali nam nasi przodkowie – powstańcy warszawscy, jest dobrem największym”

– powiedział szef MON.

Uroczystość odbyła się w 78. rocznicę operacji „Frantic7”, podczas której 18 września 1944 roku amerykańska 8. Armia Powietrzna wykonała dzienny lot zaopatrzeniowy nad powstańczą Warszawę.

Jak pokreślił wicepremier Mariusz Błaszczak, Polska będzie konsekwentnie wzmacniać siły zbrojne oraz tworzyć nowe jednostki wojskowe.

“Po budowie 18. Dywizji Zmechanizowanej, na wzór amerykański – wyposażonej w czołgi Abrams i śmigłowce Apache, powstanie piąta Dywizja Zmechanizowana zlokalizowana przede wszystkim w województwie podlaskim. Właśnie po to, żeby odstraszyć agresora, po to aby zapewnić wolność Europie, aby zapewnić wolność naszemu narodowi”

– powiedział wicepremier.

Szef polskiego resortu obrony nawiązując do wspólnej polsko-amerykańskiej historii zaznaczył, że Polska poważnie traktuje swoje zobowiązania sojusznicze.

“Traktujemy nasze działania jako zobowiązanie sojusznicze, dlatego że kiedy Stany Zjednoczone zostały zaatakowane 11 września 2001 r. Wojsko Polskie było gotowe do tego, żeby wspierać w misjach wojsko amerykańskie. Bardzo poważnie traktujemy nasze sojusznicze zobowiązania”

– podkreślił.

OSI MIL