18.09.2022 Bez znajomości historii własnego narodu, nie można budować przyszłości

Bardzo dziękuję, że ta inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej skoncentrowana na tym, żeby tworzyć murale tak się rozwija. To bardzo dobrze, że upowszechniana jest wiedza historyczna, szczególnie wśród młodych pokoleń. Każdy naród, który nie jest świadom swojej historii, swojej przeszłości, nie może spokojnie patrzeć w przyszłość. Naród polski jest świadom swojej historii, ale tę wiedze trzeba upowszechniać – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak w Modlinie.

18 września br. szef MON wziął udział w uroczystości odsłonięcia muralu „Niepodległa Twierdza Modlin”, który jest kolejnym projektem realizowanym we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach projektu „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Mural powstał w ramach inicjatywy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. „Niepodległa Twierdza Modlin” nawiązuje do wydarzeń 1920 roku i składa się z trzech części. Centralną część muralu zajmuje postać marszałka Piłsudskiego. Dwie pozostałe to sceny z bitwy.

Wymowa tego muralu jest niezwykle istotna dziś, w czasie kiedy Rosja próbuje odbudować swoje imperium, swoją strefę wpływów. Po 24 lutego tego roku w Europie wybuchła wojna, którą znamy z kart historii, wojna która niesie zniszczenie i zbrodnie, wśród ludności, która jest okupowana przez żołnierzy rosyjskich. My o tym wiedzieliśmy. Cały świat przekonuje się, że Rosja bez względu na to czy była biała czy czerwona, czy jest putinowska dopuszcza się zbrodni wojennych

– mówił podczas uroczystości szef MON.

Wicepremier zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach szczególnie ważna jest pamięć o historii i zadaniem każdego Polaka jest o tę historię dbać.

My pamiętamy o tym, że Wojsko Polskie odparło w 1920 roku siły zła. Ten mural pokazuje polskich ułanów, którzy odpierają bolszewików, odpierają tych, którzy niosą zło

– przypominał szef MON.

Minister Błaszczak nawiązując do aktualnych wydarzeń, które dziś dzieją się za wschodnią granicą, zwrócił uwagę na to, że cały czas trzeba pamiętać o historii i wzmacniać Wojsko Polskie, bo to jest inwestycja w przyszłość, inwestycja w bezpieczeństwo Polski.

Przystępujemy do budowy kolejnej dywizji zmechanizowanej, tym razem w województwie podlaskim. Wzmacniamy Wojsko Polskie po to, by nie powtórzyły się w Polsce te zdarzenia, które pamiętamy z historii, żeby w Polsce nie powtórzyło się to, co dziś widzimy na Ukrainie, żeby każdy skrawek, nawet ten najmniejszy skrawek polskiej ziemi był broniony przez polskich żołnierzy. To wszystko co robimy, to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

– powiedział szef MON.

W trakcie uroczystości słowa podziękowania minister Błaszczak skierował do tych wszystkich osób, które zaangażowane były w powstanie muralu w Modlinie oraz angażują się w powstawanie kolejnych murali w całej Polsce.

Na zakończenie wizyty w Modlinie wicepremier M. Błaszczak złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym bohaterskich obrońców Twierdzy #Modlin, którzy polegli za wolność Ojczyzny w 1939 roku.

