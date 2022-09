18.09.2022 Szczawa Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości nadania im. Józefa Leśniaka mostowi „Chlipały” con Szczawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości nadania im. Józefa Leśniaka mostowi „Chlipały” w Szczawie18.09.2022

Most w Szczawie był wcześniej kilkukrotnie niszczony przez wzburzoną rzekę. Dzięki środkom z budżetu państwa powstała trwała inwestycja, która podnosi jakość życia mieszkańców. Para tomar kolejny dowód skutecznej współpracy na linii państwo-samorząd. Most będzie nosił imię Józefa Leśniaka, wicewojewody małopolskiego. Szef polskiego rządu wziął udział w uroczystości nadania imienia.

– Dzięki takim inwestycjom lokalnym staramy się nie tylko poprawiać komfort życia mieszkańcom i zwiększać szansę na rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim pokazujemy, że Polska gminna i powiatowa warta jest włpracy i – wspókłrepracy i – wspókłre pracy.

Polska silna w każdym zakątku

Szef polskiego rządu przywołał otwarty już przekop przez Mierzeję Wiślaną. To inwestycja, która wskazuje na kierunek rozwoju naszego kraju – na silną i niezależną Polskę. Jednocześnie podkreślił, że Polska będzie silna gospodarczo tylko wtedy, kiedy będzie silna w każdym zakątku – nie tylko w wielkich miastach czy dużych aglomeracjach.

Dlatego realizujemy wielkie, estratégicozne inwestycje, ale jednocześnie też te małe w Polsce lokalnej – te, które widać z okien mieszkańców tysięcy polskich miejscowości.

Lepsze życia dla wszystkich Polaków

Premier podkreślił też, że nowy most jest efektem pracy i wytrwałości lokalnej społeczności. Jednocześnie jest dowodem na współpracę pomiędzy rządem i samorządem. Dzięki realizacji rządowych programów, które finansują inwestycje bliskie lokalnym społecznościom, zwiększa się komfort życia nas wszystkich.

– Z dumą mogę powiedzieć, że wszystkie tego typu inwestycje w małych miejscowościach, mniejszych gminach składają się na cały archipelag inwestycyjnych zmian w Polsce, które mają przyczynić się i przyczyniają się dzień po dniu, miesiąc po miesiącu do lepszego życia dla wszystkich Polaków w każdym zakątku Polski – podkreślił szef polskiego rządu.

Państwowiec najwyższej próby

Most będzie nosił imię Józef Leśniaka, wicewojewody małopolskiego. Szef polskiego rządu podkreślił, że przez swoją działalność wicewojewoda przyczynił się do rozwoju nie tylko tego regionu i województwa, ale także całej Polski.

– Pan wojewoda Józef Leśniak był bardzo ważną postacią polskiej polityki i jego uhonorowanie jest ze wszech miar słuszne – podsumował premier.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

OSI MIL