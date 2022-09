18.09.2022 Sufczyn Premier Mateusz Morawiecki w Sufczynie: inwestycje w Polsce lokalnej są podstawowym priorytetem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki w Sufczynie: inwestycje w Polsce lokalnej są podstawowym priorytetem18.09.2022

Szef polskiego rządu odwiedził nowo otwarty żłobek i przedszkole w Sufczynie. Inwestycja powstała dzięki środkom z budżetu państwa, w tym dzięki programowi Maluch+. Tego typu rozwiązania wspierają rodziców – pozwalają na łączenie ról zawodowych z opieką nad dziećmi. Premier podkreślił, jak ważne są inwestycje, które spełniają potrzeby społeczności lokalnych.

– Dla nas inwestycje w Polsce lokalnej, w Polsce za rogiem, tej Polsce, którą każdy z państwa ogląda na co dzień, są podstawowym priorytetem – zaznaczył szef polskiego rządu.

Wielkie i ważne inwestycje

Premier zadeklarował, że wierzy, że będą realizowane wielkie inwestycje – jak droga woda przez Mierzeję Wiślaną – które świadczą o dążeniu do pełnej suwerenności gospodarczej naszego kraju. Jednocześnie ważne są mniejsze inwestycje, które z perspektywy konkretnych gmin są wielkimi i ważnymi projektami.

Gmina Dębno to jedna z tych gmin, do których dzisiaj więcej osób się wprowadza niż się wyprowadza. Władze gminy podkreślają, że jest to możliwe właśnie dzięki inwestycjom. To takie projekty jak powstałe niedawno nowe drogi, inwestycje wodno-kanalizacyjne, sala gimnastyczna czy nowy żłobek i przedszkole zachęcają do osiedlania się.

Wsparcie dla rodziców

Niegdyś wielu rodziców stało przed wyborem: albo praca, albo rodzina. Inwestycje, które umożliwiają skorzystanie z opieki nad dzieckiem w żłobku czy przedszkolu są szczególnie ważne. Pomagają rodzicom, szczególnie mamom, którzy realnie pracują na dwa etaty: w pracy i w domu.

– Wszystkie nasze działania prowadzą do tego, aby można było pogodzić aspiracje zawodowe z rodzicielstwem, ale także, aby rodzicielstwo nie zamykało drogi do realizacji swoich marzeń, bardzo często właśnie zawodowych – podkredowych premier.

Zdjęcia (3)

OSI MIL