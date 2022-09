17.09.2022 Rozpoczyna się formowanie kolejnej dywizji zmechanizowanej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Podjąłem decyzję o powołaniu pełnomocnika MON ds. powołania nowej, piątej dywizji Wojska Polskiego. Chcemy, aby powstała jak najszybciej – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak w Elblągu.

W sobotę szef MON uczestniczył w obchodach święta i 103. rocznicy utworzenia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

– Gen. bryg. Norbert Iwanowski został powołany na pełnomocnika MON ds. sformowania nowej, piątej Dywizji Zmechanizowanej (…) na wschód od Wisły. To jest teren przede wszystkim województwa podlaskiego, ale nie tylko

– poinformował wicepremier.

Szef MON wskazał, że piąta dywizja ma być zlokalizowana pomiędzy 16. a 18. dywizją. Podczas święta wicepremier przypomniał także o powstawaniu kolejnych jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej.

– Wojsko Polskie wraca do Ostródy. To świadczy o tym, że konsekwentnie wzmacniamy polskie siły zbrojne

– mówił.

Mariusz Błaszczak, Wiceprezes Rady Ministrów zaznaczył, że aby polscy żołnierze mogli skutecznie odstraszać agresora, wojsko musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jak mówił, jeszcze w tym roku do 16. Dywizji Zmechanizowanej trafią czołgi K2. Wskazał, że to czołgi nowoczesne i przystosowane do warunków geograficznych, jakie są w woj. warmińsko-mazurskim. Podczas apelu z okazji święta dywizji szef MON wręczył żołnierzom odznaczenia resortowe za realizację zadań przy obronie granicy polsko-białoruskiej przed atakami hybrydowymi.

– Bardzo dziękuję, że jesienią ubiegłego roku stanęliście na wysokości zadania, że utrzymaliście granicę, że nie doszło do destabilizacji Polski, bo tak odczytuję plan gdzieś napisany na Kremlu: najpierw destabilizacja Polski, potem atak na Ukrainę, tak, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy

– podkreślił. Wicepremier zapewnił, że zadaniem, jakie sobie postawił jako szef MON, jest stworzenie silnej armii, co – jak ocenił – jest konsekwentnie realizowane od czasu, gdy PiS przejął w 2015 r. władzę w Polsce. Przypomniał, że jego środowisko polityczne mówiło wprost o zagrożeniach, o tym, że Putin próbuje odtworzyć imperium. W skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny, 9. Batalion Dowodzenia oraz 15. Brygada Zmechanizowana, która współpracuje z batalionową grupą bojową NATO (NATO eFP), rozmieszczoną w rejonie Orzysza. Obecnie trwa proces rozwoju i dozbrajania 16 Dywizji Zmechanizowanej. Docelowo dywizja będzie liczyła cztery brygady. Jeszcze w tym roku 10 czołgów K2 trafi do Morąga, a 24 armatohaubic K9 trafi do pułku artylerii w Węgorzewie. Szef MON zapowiedział, że w Ostródzie będzie stacjonował batalion czołgów, który będzie częścią 20. Brygady Zmechanizowanej działającej w ramach dywizji. Jednostka zostanie uzbrojona w południowokoreańskie czołgi K2 Black Panther (w lipcu podpisano umowę ramową z koncernem Hyundai Rotem na dostawę docelowo 1000 czołgów K2 dla Polski). Podczas obchodów święta, przebywający w Elblągu wicepremier Mariusz Błaszczak, złożył kwiaty przy Krzyżu Katyńskim znajdującym się na cmentarzu komunalnym Agrykola. Obchodom święta towarzyszył piknik wojskowy, podczas którego można było odwiedzić stoiska promocyjne wojska, zobaczyć sprzęt wojskowy czy skosztować wojskowej grochówki. *** Historia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej sięga początku XX wieku i wiąże się z tworzeniem w 1919 roku regularnych jednostek armii Powstania Wielkopolskiego. Obecnie w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny oraz 9. Batalion Dowodzenia. Wśród tych jednostek wyróżnia się 15. BZ – współpracuje z batalionową grupą bojową NATO, rozmieszczoną w rejonie Orzysza i Bemowa Piskiego (NATO eFP). Od 2 grudnia 2019 roku dowództwo 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej funkcjonuje w Olsztynie. Dywizja ma za zadanie bronić wschodniej i północnej części Polski. Stanowi ważny element systemu obronnego kraju.

OSI MIL