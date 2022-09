17.09.2022 Mierzeja Wiślana Premier Mateusz Morawiecki o otwarciu przekopu Mierzei Wiślanej: to droga wolności, nowych szans i możliwości

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to zakończenie uzależnienia się naszego kraju od Rosji. Przekop Mierzei Wiślanej umożliwia swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich do portów w Elblągu, Fromborku czy Tolkmicku. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany, bez konieczności przepływania przez wody terytorialne Rosji. Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo transportowe Polski. Stworzy także tysiące nowych miejsc pracy i da impuls do rozwoju turystyki.

– Symbolicznie, w dniu 83. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, zrywamy ostatnie pęta naszego uzależnienia od Związku Radzieckiego, a później od Rosji – podkreślił szef polskiego rządu.

Uniezależnienie się od Rosji

Port w Elblągu był jedynym portem, do którego swoboda żeglugi po II wojnie światowej została ograniczona. Wynikało to z restrykcyjnych przepisów po stronie rosyjskiej, które obowiązywały statki przepływające przez Cieśninę Piławską.– Cieśnina Piławska była jedną z figur geopolitycznego uzależnienia Polski od Rosji. My się dzisiaj pozbywamy tej figury z politycznej szachownicy – ​​ogłosił premier Mateusz Morawiecki.Przekop Mierzei Wiślanej realizuje jednocześnie strategię Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Utrzymanie pełnej zasady wolności żeglugi na Bałtyku jest celem Strategicznym wszystkich państw naszego regionu.

Świadectwo woli i sprawczości

Premier podkreślił, że Morze Bałtyckie jest wielką szansą dla naszego kraju i daje niesamowite perspektywy rozwojowe. Przekop otwiera nowe możliwości dla tego regionu. Oprócz uzyskania niezależności i poprawy bezpieczeństwa, inwestycja to szansa na rozwój turystyki i rekreacji wodnej oraz powstanie tysięcy nowych miejsc pracy.– Dziś widzimy, jak te inwestycje otwierają nowe możliwości, nowe szanse – nie tylko dla Elbląga – ale dla całego kilkudziesięciokilometrowego odcinka polskiego wybrzeża, które było uzależnione od Rosji. My tę zależność dzisiaj zrzucamy – podkreślił szef polskiego rządu.Trwają jeszcze prace nad II i III etapem inwestycji, które skończą się w 2023 r. Obejmują modernizację toru wodnego rzeki Elbląg, budowę nowego, ponad stumetrowego mostu obrotowego w Nowakowie i roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym. Jednak już teraz – po raz pierwszy w powojennej historii Polski – można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej.

Projekty wielkiej zmiany

Możemy realizować wielkie projekty dzięki niezależności, także w zakresie polityki gospodarczej oraz dzięki naprawie finansów publicznych. Projekty wielkiej zmiany jednocześnie dają wiele możliwości Polakom. Ich realizacja jest możliwa także dzięki politycznej i patriotycznej woli.– Dbamy o każdy, nawet zapomniany, kawałek Polski, każdy region, każdą gminę i każdy powiat – zaznaczył szef polskiego rządu.

