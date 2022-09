16.09.2022 Zbliża się termin zakończenia prekonsultacji dotyczących przyszłości zawodu księgowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zbliża się termin zakończenia prekonsultacji dotyczących przyszłości zawodu księgowego16.09.2022

30 września 2022 r. mija termin zakończenia prekonsultacji dokumentu „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”.

Zapraszamy do zabrania głosu w dyskusji o przyszłości zawodu księgowego.

Opinie i uwagi należy przesłać drogą elektroniczną.

30 września br. mija termin zakończenia prekonsultacji dokumentu „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”. Zapraszamy przedsiębiorców korzystających z usług księgowych oraz osoby związane z zawodem księgowego do podzielenia się opinią na temat przyszłości zawodu księgowego. Zachęcamy wszystkich chętnych do zabrania głosu w dyskusji na temat tego, czy potrzebna jest zmiana systemu prawnego wprowadzająca regulacje w funkcjonowaniu zawodu księgowego i jaki ewentualnie powinien być kierunek tych regulacji.

Opinie i uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na dirección: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl podając numer pytania. Zachowanie ustrukturyzowanej formy ułatwi dalsze prace analityczne.

Więcej informacji na temat prekonsultacji na stronie Ministerstwa Finansów w komunikatach:

OSI MIL