16.09.2022 Samoloty FA-50 wzmocnią zdolności Sił Powietrznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“To kolejny historyczny dzień, kiedy otwierają się perspektywy przed Wojskiem Polskim. Tym razem podpisana została umowa dotycząca wyposażenia polskich Sił Powietrznych w nowoczesne samoloty. Przed chwilą razem z panem prezydentem rozmawialiśmy z pilotami, którzy na co dzień służą tu, w Mińsku Mazowieckim. Dotychczas piloci używali samolotów Mig-29. Wszyscy mamy świadomość tego, że dalsze wykorzystywanie sprzętu postsowieckiego nie ma żadnych perspektyw. Te stare samoloty zostaną zastąpione nowoczesnymi samolotami FA-50. To będzie skok generacyjny” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas zatwierdzenia umowy na dostawę samolotów FA -50.

miércoles, 16 de septiembre de 2022 con Mińsku Mazowieckim, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wicepremier, minister obrony narodowej zatwierdził umowę na dostawy lekkich samolotów bojowych FA–50. Pierwsze samoloty, w konfiguracji analogicznej do zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei, trafią do Polski już w 2023 r.

“Te samoloty pochodzą z tej samej rodziny, z której wywodzą się F-16, F-35. 48 samolotów FA-50 będzie znaczącym wzmocnieniem polskich Sił Powietrznych. Zamawiając nowoczesną broń dla Wojska Polskiego kierujemy się czterema kryteriami. Pierwszym kryterium są potrzeby, drugim nowoczesność, trzecim szybkość dostaw i czwarte kryterium – kompatybilność. Wszystkie te kryteria są spełnione w ramach współpracy z Koreą Południową”

– podkreślił wicepremier.

Zawarte ze stroną południowokoreańską umowy zawierają pakiet szkoleniowy (min. dostawę symulatorów lotu i misji ), szkolenie pilotów oraz personelu naziemnego oraz pakiet logistyczny (w tym zapas części zamiennych i materiałów eksploatacyj). Do Polski trafi łącznie 48 samolotów FA-50, z czego wszystkie samoloty w konfiguracji analogicznej do zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei zostaną dostarczone w 2023 r., natomiast dostawy 36 samolotów skonfigurowanych zgodnie z dodatkowymi wymaganiami przedstawionymi przez polskie Siły Powietrzne, FA-50PL, rozpoczną się w 2025 r. i zostaną zrealizowane do końca 2028 r.

Szef MON podkreślił, że w ramach polsko-koreańskiej współpracy w Polsce powstanie centrum serwisowe samolotów FA-50.

“Umowy zawierają także pakiet szkoleniowy wraz z trenażerami, symulatorami oraz pakiet logistyczny. Jesteśmy umówieni, także co do tego, że w Polsce powstanie centrum serwisowe na bazie współpracy Korea Aerospace Industries z Polską Grupą Zbrojeniow”

– podkreślił wicepremier.

„To niezwykle ważny moment w dziejach polskich sił zbrojnych. Rozpoczyna się początek końca obecności postsowieckich samolotów w Siłach Powietrznych. Realizacja programu wprowadzenia do Wojska Polskiego samolotów FA-50 umożliwi nam całkowitą rezygnację z samolotów Mig-29 i Su-22 w polskiej armii. Polskie lotnictwo wojskowe będzie używało już tylko i wyłącznie samolotów F16, F-35 i właśnie FA-50″

– powiedział prezydent A. Duda.

W lipcu br. szef MON zatwierdził umowy ramowe zawierane z Koreą Południową na zakup sprzętu dla Wojska Polskiego. Kontrakty na czołgi K2, haubice K9 i samoloty FA-50 to jedno z najważniejszych i największych polskich zamówień obronnych w ostatnich latach. Zamówiony sprzęt stanowi realne wzmocnienie polskiego potencjału odstraszania i obrony. Będzie produkowany docelowo z szerokim udziałem polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz z uwzględnieniem opinii i ocen polskich ekspertów wojskowych. Zamówienia przewidują szybkie tempo dostaw oraz duży transfer technologii do Polski.

“Pierwsze 12 samolotów będzie skonfigurowanych w taki sposób, w jaki używane są w Korei Południowej. Kolejne 36 maszyn zostanie skonfigurowanych zgodnie z dodatkowymi wymaganiami polskich Sił Powietrznych. Chciałbym podkreślić, że te samoloty są praktycznie tożsame z wykorzystywanymi w Polsce F-16. Już w listopadzie tego roku pierwsi polscy piloci polecą do Korei Południowej, żeby szkolić się na FA-50. Tak, żeby w przyszłym roku byli gotowi użytkować ten samolot. Naszym celem jest tak wzmocnić polskie Siły Powietrzne, tak wzmocnić w ogóle polskie siły zbrojne, żeby odstraszyć agresora. Jestem przekonany, że ta współpraca przyniesie pokój na świecie. Naszym celem jest to, żeby odstraszając agresora i utrzymać pokój na świecie”

– zaznaczył szef polskiego resortu obrony.

***

FA-50 Fighting Eagle para południowokoreański lekki dwuosobowy samolot bojowy wyposażony w zaawansowane systemy zobrazowania i sterowania, a także nowoczesną awionikę i radar kierowania ogniem. Uzbrojenie stanowi 20 mm działko oraz szeroki zakres podwieszanego uzbrojenia lotniczego, obejmujący pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder, pociski rakietowe powietrze-ziemia AGM-65 Maverick, a także kilka typów bomb lotniczych typu ró. Napęd stanowi silnik turbowentylatorowy z dopalaczem o ciągu 17,7 tysięcy funtów (79 kN). Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Samolot może przenosić uzbrojenie o masie do 4,5 tony.

Wszystkie zakontraktowane samoloty FA-50 zostaną wyposażone w Link-16 oraz systemy identyfikacji „swój-obcy” (IFF) OTAN. Samoloty pozyskiwane w ramach drugiego etapu zamówienia będą posiadały zwiększone zdolności operacyjne, które zostaną osiągnięte w efekcie zmian w zakresie uzbrojenia, zasięgu operacyjnego oraz awioniki i radaru, zgodnie wymaganiami przedstawietzed.

Podpisanie umów wykonawczych stanowi realizację postanowień umowy ramowej zawartej 27 lipca br. pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Korean Aerospace Industries. Przyjęty sposób kontraktowania związany jest z realizacją projektu z podziałem na etapy, co jest związane również z transferem technologii, w efekcie którego zostanie zbudowane w Polsce centrum serwisowe samolotów FA-50 z planowanym terminem uruchomienia w 2026 r., a także ujednoliceniem konfiguracji pierwszych 12 dostarczonych FA-50 do standardu FA-50PL, jak również dalszym rozwojem samolotu.

Przyjęty sposób pozyskiwania sprzętu wojskowego pozwoli na optymalne zarządzanie projektem, a w szczególności umożliwia szybkie osiągnięcie, już w pierwszym etapie, wymaganych przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjnych i szkoleniowych poprzez zasilenie Sił Powietrznych nowoczesnym sprzętem wojskowym, kompatybilnym z samolotami F-16 C/D Block 52 + oraz zakontraktowanymi samolotami V generacji F-35A.

OSI MIL