16.09.2022 „Niepodległość informacji” o budowaniu polskiej odporności na dezinformacje

– Dezinformacja, która zawsze towarzyszy i towarzyszyła wojnie, jest niezwykle groźna dla społeczeństw demokratycznych. Trzeba z nią walczyć, dlatego potrzebne są instytucje, które oddzielają kłamstwa od prawdy – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej podczas II edycji konferencji „Niepodległość informacji”.

16 września 2022 r. w Akademii Sztuki Wojennej szef MON zainaugurował drugą edycję konferencji Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej „Niepodległość informacji”. Konferencję, która dotyczyła zmian, jakie w globalnej komunikacji spowodowała agresja Rosji na Ukrainę, a w szczególności informacyjnego wymiaru wojny, roli komunikacji strategicznej dla rządów i sił zbrojnych oraz roli mediów podczas konfliktu zbrojnego. Wicepremier inaugurując spotkanie mówił o sile przekazu medialnego, w tym o mediach społecznościowych w kontekście działań dezinformacyjnych.

– W XXI wieku przy wykorzystaniu mediów społecznościowych mamy z jednej strony wielką szansę, żeby dotrzeć z prawdziwą rzetelną informacją do bardzo szerokich grup odbiorców, ale z drugiej strony media społecznościowe są przedmiotem ataku, są wykorzystywane do siania dezinformacji”

– mówił szef MON.

– Dlatego tak potrzebne są instytucje, które pokazują prawdę. Chciałbym pogratulować naszym przyjaciołom ukraińskim tego, że tak dużą wagę przywiązują do rzetelnej informacji. I bardzo się cieszę z tego, że dziś podpisane zostanie porozumienie dotyczące współpracy w rzetelnym informowaniu opinii publicznej o tym, co dzieje się na Ukrainie, co wiąże się z atakiem rosyjskim na Ukrainę

– powiedział wicepremier.

– Dziękuję też za to, że możemy wykorzystywać doświadczenia ukraińskie w budowaniu polskiej odporności. I to nie tylko w dziedzinie dezinformacji

– dodał.

Podczas wydarzenia Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON, dyrektor Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej i Andrii Szapovalov, dyrektor Centrum ds. przeciwdziałania dezinformacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podpisali porozumienia pomiędzy Akademickim Centrum Komunikacji Strategicznej a Centrum ds. przeciwdziałania dezinformacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Wtrakcie konferencji wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił także, że wszyscy doskonale wiedzą, że silne wojsko, to liczne wojsko. Jak mówił:

– Byli tacy w Polsce, którzy mówili, że liczne wojsko jest niepotrzebne. Koalicja PO-PSL zmniejszała, likwidowała jednostki wojskowe. Doświadczenia ukraińskie pokazują, że wojsko musi być liczebne

– dodał.

Minister zapewnił, że Wojsko Polskie będzie coraz liczniejsze.

– Osiągniemy ten cel w postaci 300-tysięcznej armii. Będziemy budować nowe jednostki wojskowe obok 18. Dywizji Zmechanizowanej. Rrozwijamy liczebnie Wojsko Polskie i również wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt

– podkreślił.

Szef MON zapewnił, że nie zabraknie determinacji do tego, żeby wzmacniać polskie siły zbrojne, żeby rozwijać polskie siły zbrojne. Panelistami tegorocznej edycji byli m.in.: Andrii Shapovalov, dyrektor Centrum ds. przeciwdziałania dezinformacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy; Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Polsce; Janis Sarts, Dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds Komunikacji Strategicznej oraz przedstawiciele sił zbrojnych Ukrainy m. in. gen. bryg. Serhii Sobko, szef sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, a także rzecznik i żołnierze 112 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, przedstawiciele administracji publicznej, Wojska Polskiego oraz mediów. – Atak hybrydowy na Polskę, przeprowadzony przez białoruski reżim, był wstępem do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Gdyby Polska została zdestabilizowana, to nie mogłaby wspierać Ukrainy

– zaznaczył podczas otwarcia konferencji wicepremier Mariusz Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że Polska mierzyła się w ub. roku z atakiem hybrydowym dokonanym na granicy przez białoruski reżim. Zaznaczył, że żołnierze Wojska Polskiego, wspierając Straż Graniczną, utrzymali granicę polską, która jest jednocześnie granicą UE.

– W moim głębokim przekonaniu ten atak był zaplanowany na Kremlu, stanowił on wstęp do ataku na Ukrainę. Zapewne władcom Kremla chodziło o to, żeby zdestabilizować Polskę. Gdyby Polska została zdestabilizowana, wtedy nie mogłaby pomagać Ukrainie, nie mogłaby wspierać Ukrainy

– mówił wicepremier Błaszczak.

Wicepremier mówił, że kiedy jego środowisko polityczne przestrzegało przed Putinem, przed odradzaniem się imperialnej Rosji, członkowie tego środowiska nazywani byli rusofobami zarówno przez opozycję w Polsce jak i przez polityków na świecie. Tematami spotkania były m. in. wyzwania związane z zarządzaniem komunikacją oraz współpracą między mediami i instytucjami publicznymi. Spotkanie pokazało także szerszą międzynarodową perspektywę komunikacji w kontekście wydarzeń na Ukrainie spowodowanych agresją Rosji na tej kraj. Dyskusja prowadzona była w ramach dwóch paneli: „Doświadczenia z prowadzenia działań informacyjnych podczas konfliktu na Ukrainie” i Rola mediów w czasie konfliktu zbrojnego”.

– Dzisiejszą konferencją podkreślamy potrzebę przeciwstawienia się dezinformacji i wzmacniania zaufania do instytucji publicznych. Najlepszym sposobem jest po prostu komunikować fakty, że polska armia zamawia najnowocześniejszy sprzęt, jest coraz liczniejsza, a sprawność naszego państwa i siła naszego wojska wzmacnia potencjał obronny całego NATO

– mówiła z kolei Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON, dyrektor Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.

– Wojna na Ukrainie pokazuje, że informacja jest bronią. Uświadamia nam także, jak ważne jest prowadzenie ofensywnych działań komunikacyjnych. Cieszę się, że z prowadzonych działań informacyjnych podczas wojny podzielą się z nami goście z Ukrainy

– dodała dyrektor Glapiak. Uczestnikami spotkania były także osoby reprezentujące różne środowiska ekspertów akademickich, dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji publicznych i niezależnych think thanków. Debata poruszyła wiele ciekawych wątków, w tym m.in. koordynację działań informacyjnych w wymiarze międzynarodowym, systemowe przeciwdziałanie dezinformacji oraz projekty w zakresie zwalczania zagrożeń w przestrzeni informacyjnej czy budowanie odporności społecznej. Wśród omawianych tematów znalazły się także doświadczenia administracji i sił zbrojnych Ukrainy w prowadzonych działań obronnych, informacyjny wymiar pomocy – wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy czy motywowanie żołnierzy, komunikacja wewnętrzna, budowanie etosu służby i wnioski dla systemu obronności RP ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji strategicznej. *** Pierwsza edycja konferencji „Niepodległość informacji” odbyła się rok temu na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zainicjowała debatę dot. dezinformacji oraz roli, kształtu i znaczenia komunikacji we współczesnym środowisku. Spotkanie pokazało także szerszą międzynarodową perspektywę komunikacji strategicznej w 3 panelach dyskusyjnych: Strategia w komunikacji – wymiana doświadczeń instytucji, Media i instytucje publiczne na froncie informacyjnym – dlaczego współpraca jest możliwa oraz „Kierunek StratCom” – perspektywa międzynarodowa. W maju br. w Sokółce ACKS zorganizowało konferencję „Granica Dezinformacji”. Wydarzenie poświęcone było problematyce podatności na dezinformację o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz zagadnieniom skutecznej walki z dezinformacją. *** Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej – to niezależny think-tank przy Akademii Sztuki Wojennej. Centrum prowadzi działalność analityczną oraz szkoleniową w obszarze komunikacji strategicznej. Koncentruje się na szkoleniu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności zrozumienia współczesnego środowiska informacyjnego. Centrum ściśle współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką komunikacji strategicznej m.in. z Centrum Eksperckim Komunikacji Strategicznej NATO, Global Engagement Center, czy Centrum Eksperckim ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym. Misją Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej jest usprawnienie systemu komunikacji w Wojsku Polskim, zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń płynących ze środowiska informacyjnego oraz inicjowanie debaty publicznej na temat komunikacji strategicznej i przeciwdziałania dezinformacji.

