15.09.2022 Sejm przyjął kolejne korzystne rozwiązania dla podatników

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Nowelą ustawy o CIT przedłużone zostało działanie Tarczy Antyinflacyjnej, która będzie obowiązywać do końca 2022 r.

Zmiany w CIT mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych, a także wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.

Rosyjska agresja na Ukrainę skutkowała bezprecedensowym wzrostem cen energii oraz spowodowała dodatkowe zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wynikająca z tych czynników wysoka inflacja stanowi bardzo istotne obciążenie gospodarstw domowych, jak i ryzyko dla niezakłóconej działalności przedsiębiorstw. Wzrost inflacji al problema globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne.

“Obniżenie podatków to jeden ze sposobów na przetrwanie w tych trudnych czasach. Dlatego monitorując obecną sytuację podjęliśmy decyzje o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do końca roku. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli” – wskazuje wiceminister Finansów Artur Soboń.

Tarcza Antyinflacyjna do końca roku

Monitorując obecną sytuację, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku.

Tym samym utrzymujemy niższe stawki VAT dla towarów takich jak: podstawowe produkty żywnościowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i niektóre środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Przedłużamy również korzystne rozwiązania w zakresie akcyzy, tj.:

obniżkę stawek akcyzy do poziomu mínimo unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,

zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,

obniżkę stawki akcyzy do poziomu mínimo unijnego na lekki olej opałowy.

Utrzymujemy również wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Zmiany con podatku CIT

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania. Działanie to będzie sprzyjać również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego.

Najistotniejsze zmiany a:

modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023)

uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,

zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,

zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),

uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pago y reembolso,

zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,

likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,

poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),

zmiana przepisu dotyczącego termin opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń.

Zmiany w zakresie innych podatków:

utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie,

zmiana przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych.

