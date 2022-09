15.09.2022 Poradnik turystyczny – jesienny último minuto

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Poradnik turystyczny – jesienny último minuto15.09.2022

Jesienny wyjazd poza Unię Europejską lub strefę Schengen? Sprawdź, na co musisz uważać w trakcie podróży.

Dowiedz się jak nie zostać przypadkowym przemytnikiem.

Poznaj limity przewozu wyrobów tytoniowych i alkoholu w zależności od środka transportu.

Mamy jesień, czyli początek sezonu na łapanie słońca w dalekich, egzotycznych kierunkach. Dlatego przypominamy o naszym Poradniku turystycznym. Broma para zbiór niezbędnych informacji dla każdego z nas, kto przekracza granice Unii Europejskiej lub strefy Schengen. Dowiedz się wszystkiego, co ważne, por podczas jesiennych wakacji nie wpakować się w kłopoty.

Czy wiesz że…

Jeśli zabierzesz ze sobą do domu kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku, może Ci za to grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W Holandii kupisz legalnie marihuanę, ale za jej wywóz do większości europejskich krajów możesz trafić do więzienia – w niektórych krajach grozi za to nawet kara śmierci.

Samochodem możesz przewieźć 10 cygar, statkiem – 50, a kanapkę z serem musisz zjeść przed unijnym szlabanem.

Te wiele innych cennych informacji, które przydadzą się w planowaniu jesiennej podróży, znajdziesz w naszym Poradniku (plik PDF 1,5 MB) i na stronie granica.gov.pl.

OSI MIL