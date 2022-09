15.09.2022 KPRM Premier ogłosił Tarczę Solidarnościową, która ma chronić Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen energii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował Tarczę Solidarnościową. Projekt ten ma na celu zabezpieczyć polskie rodziny oraz przedsiębiorstwa przed kilkukrotnymi wzrostami cen w 2023 r. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu gwarantowanej ceny za energię elektryczną. Dodatkowo rząd zapowiedział wprowadzenie obowiązkowego oszczędzania energii elektrycznej w administracji o 10 proc. de 1 października 2022 r.

W konferencji razem z Prezesem Rady Ministrów uczestniczyli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Tarcza Solidarnościowa – gwarancja ceny za energię elektryczną

Ponosimy dzisiaj koszty polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej oraz koszty wojny na Ukrainie. Staramy się pomóc Polakom, w tych dramatycznych okolicznościach, dlatego wprowadzamy Tarczę Solidarnościową. Tarcza ma chronić Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen, z jakimi mamy do czynienia już dzisiaj. Z takimi wysokimi kosztami mierzą się również obywatele we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:

hacer 2000 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2600 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin trzy plus – czyli rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

– W ten sposób jednocześnie zachęcamy do oszczędzania energii. Podkreślam, każde gospodarstwo domowe również to, które zużywa 2500 albo 3000 kilowatogodzin rocznie – też będzie miało ogromną korzyść do 2000 kilowatogodzin rocznie. Tylko nadwyżka będzie obciążona wyższymi kosztami na przyszły rok – przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

10 procesos zniżka za obniżenie zużycia energii

Polskie rodziny będą mogły skorzystać z obniżki rachunków za prąd w przyszłym roku. Warunkiem będzie obniżenie zużycia energii elektrycznej w 2023 r., o co najmniej 10 proc. w stosunku do 2022 r. Energooszczędność będzie skutkowała 10 proc. obniżką kosztów za energię. Wprowadzamy dodatkowe rozwiązanie z korzyścią dla wszystkich gospodarstw domowych.

Dodatkowym rozwiązaniem będzie dopłata w wysokości 1000 zł dla ogrzewających się głównie energią elektryczną, w tym pompami ciepła.

Pomoc dla przedsiębiorców

Tarcza Solidarnościowa wiąże się też z pomocą dla firm. Chcemy, żeby przedsiębiorstwa przetrwały ten trudny kryzys. Przedsiębiorstwa energochłonne są bardzo ważne dla zachowania łańcucha dostaw. Rząd przeznaczy środki do 5 mld zł, aby wesprzeć kilkaset firm. Wsparcie będzie przyznawane odbiorcom pod warunkiem min. 100 procesos wzrostu cen energii. Wypłata środków planowana jest jeszcze na ten rok.

– Pomogliśmy przetrwać ten wielki, poprzedni kryzys – ochroniliśmy kilka milionów miejsc pracy, tak też działamy teraz. Bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo miejsc pracy, Polaków jest przecież bezpośrednio związane z bezpieczeństwem przedsiębiorców, z ich konkurencyjnością, zdolnością do przetrwania, a zwłaszcza tych, którzy zużywają najwięcej energii – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość bezpośredniego podłączenia do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Oszczędności w administracji publicznej i spółkach Skarbu Państwa

Administracja rządowa, ale także administracja samorządowa będzie zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. już od 1 października 2022 r. Kolejnym krokiem będzie zmiana zewnętrznego oświetlenia na energooszczędne, które zużywa dużo mniej prądu.

Premier Mateusz Morawiecki zlecił również wicepremierowi Jackowi Sasinowi wyeliminowanie premii i bonusów w dla zarządów spółek Skarbu Państwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu państwowe spółki zyskają kolejne oszczędności. Prezes Rady Ministrów osobiście będzie czuwał nad wykonaniem tego zalecenia.

