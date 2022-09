14.09.2022 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W sierpniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 6,064 millones de zł.

W sierpniu sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS1122) – 258,9 millones de zł,

1-roczne (ROR0823) – 1.707,2 millones de zł,

2-letnie (DOR0824) – 416,2 millones de zł,

3-letnie (TOS0825) – 221,8 millones EUR,

4-letnie (COI0826) – 2.904,0 millones de zł,

10-letnie (EDO0832) – 491,9 millones de zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.904,0 mln zł (48% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (28%), 10-letnie – EDO (8%) i 2-letnie – DOR (7%). yo 3-letnie – TOS (4%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę 64 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

W sierpniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych przekroczyła wartość 6 mld złotych. Od początku roku sprzedaliśmy obligacje za ponad 47 mld złotych czyli o 64% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Indywidulane decyzje inwestorów mają odzwierciedlenie w naturalnych miesięcznych wahaniach poziomów sprzedaży, natomiast roczna suma zakupów pokazuje, że zainteresowanie naszymi obligacjami jest wysokie. Warto odnotować, że w tym roku oszczędzający ulokowali już ponad 9% więcej niż w całym ubiegłym roku, w którym przeznaczyli na nasze obligacje kwotę ponad 43,3 mld złotych.

Oferta obligacji jest różnorodna. Można wybrać termin oszczędzania od 3 miesięcy do 10 lat, a w przypadku obligacji rodzinnych nawet do 12 lat. Pieniądze można przeznaczyć na jeden lub kilka rodzajów obligacji o oprocentowaniu stałym, zmiennym i indeksowanym do inflacji

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej

Escriba obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 września)

Cena sprzedaży

OTS12223-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR

100,00 zł przy zamianie

ROR0923roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,50% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

DOR09242-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,25%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

TOS09253-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

COI09264-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jesto inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

EDO093210-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,75%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

ROS09286-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

ROD093412-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

1 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

