13.09.2022 Sztandar Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – símbolo sławy, tradycji oraz wierności, honoru i męstwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Sztandar jest symbolem odwagi, męstwa i honoru. To są cechy, którymi wyróżniają się żołnierze Wojska Polskiego. Dziękuję Wam za to. To jest bardzo ważny element siły Rzeczypospolitej Polskiej. To jest element kluczowy dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a więc to jest element kluczowy też dla rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej podczas uroczystości wręczenia sztandaru.

We wtorek 13 września br. w Warszawie wicepremier-minister obrony narodowej uczestniczył w uroczystym wręczeniu, z udziałem Pary Prezydenckiej, sztandaru dla Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z rąk prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy sztandar otrzymał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Mika.

„Wojsko Polskie z roku na rok jest coraz liczniejsze. Wojsko Polskie jest wyposażane w nowoczesny sprzęt – nie zawsze tak było. Do 2015 roku jednostki Wojska Polskiego były likwidowane. Wręcz słyszałem, że dowódcy byli nagradzani, jeżeli wyzbywali się nieruchomości, które były przeznaczone dla Wojska Polskiego. Kiedy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został Pan Andrzej Duda, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i stworzyło rząd ta tendencja została przełamana. Od tego czasu Wojsko Polskie jest coraz silniejsze. Powołana została 18 Dywizja Zmechanizowana – „Żelazna Dywizja”, która bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wschodzie naszego kraju. Również 16. Dywizja Zmechanizowana jest rozbudowywana. Dlatego, żeby Polska była bezpieczna. Ustawa o obronie Ojczyzny jest fundamentem do tego, żeby rozwijać liczebnie Wojsko Polskie. Już ponad 16 tysięcy zgłoszeń napłynęło do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Bardzo za to dziękuje. To są żołnierze, którzy szkolą się teraz. Część z nich jest w czasie szkolenia podstawowego, część w czasie szkolenia specjalistycznego. To są ludzie, którzy poważnie traktują obowiązki swoje wobec Ojczyzny”

– mówił wicepremier Mariusz Błaszczak. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej. Matką chrzestną sztandaru DGRSZ została małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, a ojcem chrzestnym prof. Andrzej Maczek, syn gen. Stanisława Maczka. Wręczenie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki Wojska Polskiego.

„Jeżeli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego to dziś na Placu Marszałka J. Piłsudskiego mamy przykłady nowoczesnej broni, która stanowi wyposażenie Wojska Polskiego. To tylko fragment, jeżeli chodzi o całość broni, jaką dysponuje, albo już niedługo, będzie dysponowało Wojsko Polskie. Gdy tu spotykamy się to na poligonie w Biedrusku żołnierze Wojska Polskiego, pod okiem żołnierzy amerykańskich, ćwiczą swoje umiejętności z posługiwania się czołgami Abrams. Już w przyszłym roku pierwsze czołgi Abrams dotrą do Polski. Dotrą na wyposażenie Wojska Polskiego, na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Tej Żelaznej Dywizji, której zadaniem jest obrona Rzeczypospolitej Polskiej”

– podkreślił wicepremier.

„Mam nadzieję, że niedługo również do tej dywizji trafią Apache, a więc śmigłowce uderzeniowe, które fantastycznie współpracują z Abramsami. To będzie dywizja zbudowana na wzór dywizji amerykańskich. Siła dywizji będzie stanowić zaporę nie do przerwania. To jest właśnie niezwykle istotne. To stanowi o bezpieczeństwie naszej Ojczyzny poprzez odstraszanie agresora. Zamówiliśmy także śmigłowce wsparcia bojowego w zakładach produkujących w Polsce, a wiec w Mielcu i Świdniku. Dowództwo Generalne Rodzajów SZ obejmuje swoim zakresem odpowiedzialności wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Można byłoby długo wymieniać, jaki jeszcze sprzęt trafi do Wojska Polskiego. Do wojsk obrony przeciwlotniczej także, jeszcze w tym roku, dotrą pierwsze elementy baterii Patriot”

– zaznaczył wicepremier Mariusz Błaszczak. W swoim wystąpieniu, skierowanym do obecnych na uroczystości żołnierzy oraz zaproszonych gości, wicepremier Mariusz Błaszczak podziękował za codzienna służbę żołnierzy, która, jak mówił jest gwarancją bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

„Sztandar gromadzi. Wokół sztandaru grupują się żołnierze. Sztandar jest znakiem. Sztandar jest centrum. Dlatego nadawany jest tym, którzy się sprawdzili, tak jak sprawdziło się Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przez osiem lat swojego działania, realizacji zadań od 2014 r. Dziękuję za to”

– powiedział prezydent podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent RP Andrzej Duda mówił też o wyzwaniach Dowództwa na przyszłość, które stawia nowa ustawa o obronie Ojczyzny.

„Zadania, które stoją dzisiaj przed Dowództwem są niezwykle doniosłe i waga ich z całą pewnością będzie w przyszłości odczytywana, jako historyczna. To zbudowanie potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby w obecnej, tak bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w dobie wojny wywołanej agresją rosyjską na Ukrainę, aby to bezpieczeństwo zostało zbudowane na takim poziomie, by w sensie militarnym Polska nie była zagrożona”

– podkreślił prezydent.- zaznaczył Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP. ***Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jest odpowiedzialne za planowanie i realizacje zadań mających na celu przygotowanie sił i środków Sił Zbrojnych RP do obrony granic państwa. Ma również za zadanie zapewnić bezpieczeństwo obywateli oraz wsparcie międzynarodowego pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych.

OSI MIL