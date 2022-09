13.09.2022 Ministro Zbigniew Rau zakończył wizytę na Bornholmie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniach 12 i 13 września na duńskiej wyspie Bornholm odbyły się konsultacje dwustronne Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Królestwa Danii.

Podczas konsultacji ministrowie omówili współpracę w zakresie obrony i bezpieczeństwa, sytuację na Ukrainie, a także stosunki dwustronne, w tym współpracę energetyczną i w zakresie zielonej transformacji.

– Konsultacje polsko-duńskie na Bornholmie to ważny element w budowaniu naszej wspólnej, solidarnej reakcji na trudną rzeczywistość w Europie – podkreślił minister Zbigniew Rau. Dania, podobnie jak Polska, doskonale rozumie jaka jest stawka agresji Rosji na Ukrainę – podkreślił szef polskiej dyplomacji. – Należy zrobić wszystko, aby pozbawić Rosję możliwości dalszej deestabilizacji sytuacji bezpieczeństwa. Nie powtarzajmy błędów z 2008 i 2014 roku. Europejska architektura bezpieczeństwa, w tym w regionie Morza Bałtyckiego, nie może być obecnie budowana z Rosją – zaznaczył minister Rau.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że docenia zaangażowanie Danii we wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego, m.in. jako państwa ramowego Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie i kraju uczestniczącego we wzmocnionej wysuniętej obecności na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodatkowym impulsem dla współpracy z Danią w sferze bezpieczeństwa jest decyzja Kopenhagi, przyjęta w drodze referendum z 1 czerwca br., o rezygnacji z opt-outu w obszarze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych było kolejnym z szeregu spotkań dwustronnych na wysokim szczeblu, poprzedzających zaplanowaną na 27 września uroczystą inaugurację polsko-duńsko-norweskiego projektu gazociągu Baltic Pipe, który jest najważniejszą częścią strategicznego planu dywersyfikacji dostaw gazu opracowanego przez polski rząd. Wraz z innymi inwestycjami w infrastrukturę energetyczną zakończy uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu. Ministrowie Polski i Danii wysoko ocenili potencjał współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii, wskazując na już trwającą współpracę polskich i duńskich firm w rozwoju farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

