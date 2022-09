13.09.2022 KPRM Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej za pracę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej za pracę13.09.2022

Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. W 2023 r. wzrośnie ono w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3490 zł, od 1 lipca – 3600 zł. Szacuje się, że w przyszłym roku wyższą pensję otrzyma ok. 3 millones de ósob. Premier podkreślił, że na lepszą sytuację finansową Polaków mają wpływ także obniżki podatków.

Walczymy o płacę Polonia

„Spełniamy obietnice złożone obywatelom. Jednocześnie pracujemy nad tym, żeby płace netto Polaków rosły jeszcze bardziej i były godne w czasach putinflacji” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. „Równolegle walczymy o każde miejsce pracy, żeby poziom bezrobocia był jak najniższy” – wyjaśnił szef rządu.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku wyniesie 3545 zł. Oznacza to, że od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1850 zł, czyli o prawie 106 proc. W 2023 r. wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 22,80 zł, a od 1 lipca – 23,50 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę desde 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3490. A wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9%.

Podwyższenie płacy minimalnej desde 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić 22,80 EUR. A wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 15,7%.

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej desde 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zostały ustalone w oparciuo prognozy określone w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przyjętym przez Radę Ministrów 30 sierpnia 2022 r.

Sytuacja na rynku pracy

„Polska gospodarka nie konkuruje dziś niskimi wynagrodzeniami. Konkuruje coraz lepszymi wysokimi technologiami i produktywną pracą, która ma się ludziom opłacać” – wskazał premier.

W stosunku do 2015 r. płaca minimalna wzrośnie na rękę od 1 lipca 2023 r. o ponad 116 proc. W 2015 r. najniższa pensja wynosiła 1286,16 zł neto, a od 1 lipca 2023 r. będzie a 2783,86 zł neto. To nie jedyne wprowadzone przez rząd rozwiązania, dzięki którym więcej zostanie w portfelach Polaków. Broma para możliwe także dzięki zmianom podatkowym – obniżeniu podatku PIT z 17 proc. hacer 12 procesos. czy podwyższeniu kwoty wolnej od podatku.

Polska jest obecnie krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 2,6 proc., wobec 6 proc. w UE i 6,6 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,3 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

