Premier: jestem niesamowicie dumny i bardzo serdecznie gratuluję naszym wspaniałym siatkarzom13.09.2022

Szef polskiego rządu gościł w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów srebrnych medalistów Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022. Polska reprezentacja uplasowała się na drugim miejscu, ale cały czas zajmuje pierwszą lokatę w międzynarodowym zestawieniu rankingu FIVB siatkarzy 2022. Nasz kraj, wraz ze Słowenią, był organizatorem tegorocznych Mistrzostw w piłce siatkowej mężczyzn.

Organizacja Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn odbyły się w Polsce i Słowenii. Para następstwo decyzji Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), która w marcu odebrała Rosji prawa do organizacji tego prestiżowego turnieju. Była a 20. edycja siatkarskich MŚ mężczyzn. Pierwsze odbyły się w 1949 r. w Pradze, a ostatnie w 2018 r. nosotros Włoszech i Bułgarii. Dla reprezentacji Polski był a 18. start na siatkarskich MŚ. Do tej pory największe sukcesy biało-czerwonych to złote medale z lat 1974, 2014 i 2018.

Jeszcze w tym roku – jesienią – na polskich i holenderskich boiskach o tytuł mistrzyń świata będą walczyć reprezentacje kobiet. Oznacza to, że nasz kraj będzie gospodarzem dwóch największych imprez siatkarskich w jednym roku.

– W krótkim czasie zorganizowaliśmy te mistrzostwa. Stały na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. Ubiegamy się teraz również o organizację Mistrzostw Świata w siatkówce za kolejne 4 lata. Mam nadzieję, że otrzymamy ten przywilej, bo pokazaliśmy naprawdę klasę – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Final con katowickim Spodku

Mecze grupowe toczyły się w Katowicach, Gliwicach i w słoweńskiej stolicy – ​​Lublanie. 11 września zakończenie turnieju odbyło się w Spodku w Katowicach, w którym polska reprezentacja wywalczyła srebrny medal. Polscy siatkarze do finału doszli pokonując wiele drużyn, m.in. reprezentację amerykańską i brazylijską.

Premier Mateusz Morawiecki pogratulował i podziękował siatkarzom polskiej reprezentacji za wolę walki, profesjonalizm, wysiłek oraz klasę, którą pokazali zawodnicy.

– Chciałem ogromnie podziękować w imieniu wszystkich Polaków za wspaniałe emocje. Jakby ktoś powiedział 10 lat temu, że srebro będzie dla nas niewystarczającym kolorem, to bym pewnie powiedział, że chyba ktoś się pomylił – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – Wspaniała gra, niezwykłe emocje.

