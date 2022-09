12.09.2022 Polonia y Dania wzmacniają współpracę wojskową

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Bezpieczeństwo w basenie Morza Bałtyckiego dla obu naszych państw stanowi najważniejszą sprawę, w związku z tym bardzo cieszę się z tego, że mogliśmy dziś rozmawiać na tematy związane z bezpieczeństwem. Oba nasze państwa z dużą radością i satysfakcją przyjmują fakt, że do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączą już wkrótce Szwecja i Finlandia. Doceniamy również współpracę z Danią, jeżeli chodzi o Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie, tam jesteśmy państwami ramowymi” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej po spotkaniu z ministrem obrony Danii.

W poniedziałek 12 września szef polskiego resortu obrony gościł Mortena Bødskova, ministra obrony Danii. Tematem rozmów szefów polskiego i duńskiego resortu obrony było bezpieczeństwo w obszarze Morza Bałtyckiego, kontynuacja pomocy i wsparcia dla Ukrainy oraz wzmocnienie współpracy wojskowej obu państw.

„Doceniamy zaangażowanie Danii, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy. Sam miałem przyjemność uczestniczenia w Kopenhadze w spotkaniu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na temat właśnie koordynacji takiego wsparcia. Jest bardzo ważne to, aby efektywnie wspierać Ukrainę. Wolna Ukraina oznacza wolną Polskę, ale wolna Ukraina oznacza też wolną Europę. Zdajemy sobie sprawę z historii, z wydarzeń, które miały miejsce przed wiekami, kiedy to odbudowywane było imperium rosyjskie, które niosło zło dla Europy. Więc dziś Ukraińcy, którzy zatrzymują odbudowę imperium rosyjskiego, walczą o wolność całej Europy”

– podkreślił wicepremier.

„Danię i Polskę łączą wieloletnie partnerstwo, ale także nasz sojusz Jesteśmy obecni zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Wspieramy się i bardzo się cieszymy, że Dania jest obecna, jeżeli chodzi o obecność wojskową w Polsce, w ramach Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie, mamy 45 żołnierzy. Z punktu widzenia Danii nasza obecność tutaj jest bardzo ważna, ale ma także znaczenie dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dania współpracuje z Polską w ramach misji Air Policing, a także w ramach wielu innych przedsięwzięć zapewniając bezpieczeństwo innym członkom NATO”

– mówił na konferencji prasowej minister obrony Danii.

Wicepremier Błaszczak podkreślił również inne aspekty współpracy bilateralnej Polski i Danii.

„Jesteśmy też bardzo wdzięczni za możliwość współpracy, jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw źródeł energetycznych. (…) Ważne są kontakty między Polakami i Duńczykami, wyjazdy turystyczne, spotkania. Jesteśmy państwami, które sąsiadują ze sobą. Historycznie rzecz biorąc, relacje sięgają bardzo długiego czasu i to jest ważne, żebyśmy właśnie będąc wspólnie w Sojuszu Północnoatlantyckim, będąc w Unii Europejskiej, zacieśniali te relacje, również relacje personalne. Ale najważniejsze jest to, że wspólnie budujemy bezpieczeństwo w Europie”

– powiedział.

***Dania jest członkiem Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. W korpusie służy niemal 400 oficerów i podoficerów NATO. Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego pełni w strukturze sił NATO funkcję Regionalnego Dowództwa Komponentu Lądowego i odpowiada za region obejmujący tzw. wschodnią flankę.

