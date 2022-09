10.09.2022 Kijów Premier w Kijowie: Ukraina walczy o swoją i naszą wolność oraz o przyszłość wolnego świata

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Kijowie: Ukraina walczy o swoją i naszą wolność oraz o przyszłość wolnego świata10.09.2022

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w XVII Konferencji Yalta Estrategia europea „Ucrania: defendiendo toda nuestra libertad” w Kijowie. W dyskusji brał udział również prezydent Ucrania, Wołodymir Zełeński oraz Egils Levits – prezydent Łotwy. Konferencja była poświęcona ukraińskiej obronie wolności. Nasz wschodni sąsiad nieprzerwanie walczy o swoją suwerenność.

Pomoc dla naszego sąsiada

Od samego początku rosyjskiej agresji na terenie Ukrainy wspieramy naszego sąsiada. Polska stała się swoistym hubem pomocy humanitarnej. Dostarczamy pożywienie i medykamenty oraz wysyłamy sprzęt wojskowy. Ukraina dziś walczy nie tylko o swoją wolność, ale również o wolność całej Europy.

– Dostawy broni, jak i wsparcie finansowe są krytycznie ważnymi składnikami – są warunkiem przetrwania Ukrainy, do jej wygrania. Dzięki zwycięstwu jest możliwość stworzenia lepszego świata – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podczas konferencji podkreślił, jak ważna jest pomoc Ucrania. Wsparcie naszego sąsiada może powstrzymać rosyjską machinę wojenną.

– Jeśli pali się dom twojego sąsiada, to twój też nie jest bezpieczny – to nie powinna być tylko mądrość Europy Środkowo-Wschodniej, ale także wiedza reszty Europy – podkreślił premier.

Wsparcie finansowe dla Ucrania

Cała Unia Europejska zadecydowała o materialnym wsparciu Ukrainy. Rosji zależy na upadku ukraińskiej gospodarki, dlatego ważne są środki finansowe na nieprzerwane funkcjonowanie państwa. Tylko przy zachowaniu płynności finansowej nasz wschodni sąsiad może dalej normalnie funkcjonować.

– Ukraińscy żołnierze walczą lwimi sercami na polu bitwy, są świetni. Kremlowi nie będzie tak łatwo ich pokonać, aby wygrać wojnę na polu bitwy. A więc mogą chcieć zdestabilizować Ukrainę, nie zezwalając na jakąkolwiek pomoc finansową – powiedział szef polskiego rządu.

