09.09.2022 Kijów Premier Mateusz Morawiecki: Zwycięstwo musi być po stronie Ukrainy

Polska jest jednym z najaktywniejszych państw, które wspierają Ukrainę w czasie wojny z Rosją. Premier Mateusz Morawiecki udał się do Kijowa, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Wołodymirem Zełenskiem o sytuacji geopolitycznej oraz bezpieczeństwie energetycznym i wojskowym. Szef polskiego rządu został także uhonorowany tablicą swego imienia w Alei Odważnych, na dziedzińcu przed kijowskim parlamentem.

Wsparcie Ukrainy w rozmowach z Komisją Europejską

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska, kraje bałtyckie i Czechy są najaktywniejsze w UE w rozmowach z Komisją Europejską na temat organizowania wsparcia finansowego dla Ukrainy. Zabiegamy także o jak najdotkliwsze sankcje wobec Rosji.

„Zwycięstwo w wojnie musi być po stronie Ukrainy” – zaznaczył szef rządu. „Jeśliby doszło do zwycięstwa na warunkach rosyjskich, to dla Europy byłaby to ogromna klęska” – wyjaśnił.

Jak dodał premier, Polska, razem z sojusznikami, wzywa Komisję Europejską do jak najszybszego przekazania Ukrainie 9 mld euro, które zostały jej obiecane w czerwcu.

Współpraca polsko-ukraińska

Premier Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu za gotowość do sprzedaży Polsce energii elektrycznej z ukraińskiej elektrowni Chmielnicki. „Prezydent Ukrainy pokazał, jak świetnie rozumie koniczność współpracy na wielu odcinkach, również gospodarczym” – ocenił szef rządu.

Polska i Ukraina rozmawiają także o organizacji specjalnego hubu, który służyłby naprawie sprzętu i szkoleniom. „Wspólnie z naszymi niemieckimi, holenderskimi i ukraińskimi partnerami będziemy budować taki hub w Polsce” – zaznaczył premier.

Szef rządu podkreślił także, że wierzy w to, że pomoc kierowana do Ukrainy w postaci dostaw broni, a także organizowanie pomocy finansowej, będzie skuteczna i doprowadzi do ostatecznego ukraińskiego zwycięstwa.

Uhonorowanie przyjaciół Ucrania

Premierzy Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Petr Fiala oraz Janez Janša, którzy jako pierwsi europejscy przywódcy przybyli do Kijowa po wybuchu wojny, zostali uhonorowani tablicą umieszczoną w Alei Odważnych, na dziedzińcu przedla kijowskim kim.

„Od pierwszych dni wojny, premier Mateusz Morawiecki był – ze swoimi kolegami, naszymi europejskimi przyjaciółmi – ​​w najtrudniejszym czasie, gdy wielu liderów państw europejskich nie wierzyło w swoje bezpieczeństwo” – powied Wołenskimirdent.

