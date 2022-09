Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wystąpienie ministra Zbigniewa Raua na konferencji „Polska – ASEAN: ambitne partnerstwo w zmieniającym się świecie”08.09.2022

8 września w Parlamencie RP odbyła się konferencja dotycząca współpracy z państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Organizatorem wydarzenia był Sejm RP we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Uniwersytetem Warszawskim i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Podczas sesji inauguracyjnej konferencji, którą otworzyła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zostało wyemitowane wystąpienie ministra Zbigniewa Raua.

W swoim wystąpieniu minister Rau podkreślił znaczenie organizacji ASEAN dla zapewnienia pokoju, stabilności i rozwoju w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Wskazał na spektakularny sukces Stowarzyszenia w zapewnieniu niezakłóconego rozwoju gospodarczego i wzrostu dobrobytu dla ponad 600 mln jego mieszkańców. Minister zaznaczył, że wydarzenia ostatnich dwóch lat, jak pandemia COVID-19 oraz agresja Rosji na Ukrainę, wygenerowały dla całego świata nowe wyzwania polityczne i gospodarcze, których przezwyciężenie wymaga pogłęnyłeprany wszionyłeprany globald. – Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek – oświadczył.

Ministro Rau zapowiedział, że Polska jest gotowa zacieśniać współpracę gospodarczą z regionem i poszczególnymi członkami ASEAN, w tym w zakresie niedoborów na lokalnych rynkach związanych z zaburzeniami w łańcuchach dostaw W tym kontekście zaapelował także do państw regionu o znoszenie barier pozataryfowych, które stanowią największą przeszkodę w dostępie polskich dóbr na lokalne rynki. Zbigniew Rau odniósł się także do obecnej w państwach regionu dezinformacji dotyczącej agresji Rosji na Ukrainę i podkreślił, że Polska jest gotowa dzielić się z partnerami w regionie sprawdzonymi i wiarygodnymi informacjami dotycząącymi agresinji Rosącymi agresin.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Anna Strzyżak, Kancelaria Sejmu

