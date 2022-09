08.09.2022 Przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Zbigniew Rau wystąpił na Forum Ekonomiczno-Środowiskowym OBWE w Pradze

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Zbigniew Rau wystąpił na Forum Ekonomiczno-Środowiskowym OBWE w Pradze08.09.2022

8 września ministro Zbigniew Rau odbył wizytę w Pradze, gdzie w roli urzędującego Przewodniczącego OBWE otworzył 30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowe OBWE.

– Negatywny wpływ pandemii Covid-19 był tylko wstępem do wielu wyzwań, z jakimi muszą teraz zmierzyć się wszystkie państwa uczestniczące OBWE – powiedział minister Rau.

– Nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę kwestionuje wszystko, za czym opowiada się ludzkość. Ta wojna jest sprzeczna z naszymi wspólnymi wartościami oraz pragnieniem i prawem do życia w pokoju. Spowodowała bezprecedensową w tym regionie katastrofę humanitarną, zmusiła miliony ludzi do opuszczenia swoich domów. Rosyjska agresja przynosi szkody gospodarcze i środowiskowe przyszłym pokoleniom – dodał.

Urzędujący Przewodniczący OBWE odbył ponadto spotkania z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid, stałym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych przy OBWE Michaelem Carpenterem oraz ministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Janem Lipavskym.

30. Forum Ekonomiczno-Środowiskowe OBWE było podsumowaniem dyskusji prowadzonych w tym roku w odniesieniu do kwestii szeroko związanych z gospodarczymi i środowiskowymi konsekwencjami pandemii COVID 19 oraz wojny na Ukrainie.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Sebastián Indra / MSZ

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL