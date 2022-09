08.09.2022 Nowoczesne śmigłowce Apache dla Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Rozmawialiśmy z sekretarzem Austinem na temat naszej współpracy. Zarówno w kontekście obecności wojsk USA w Polsce, jak również modernizacji Wojska Polskiego. Poruszyliśmy temat zapytania ofertowego złożonego do Waszyngtonu w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Chcemy pozyskać te śmigłowce dla Wojska Polskiego, ze względu na możliwości produkcyjne, które niestety są ograniczone. Zwróciłem się również o to, żeby ten czas, który będzie poświęcony produkcji śmigłowców był wypełniony leasingiem śmigłowców z wyposażenia US Army. Rozpoczynamy proces rozmów. Mam nadzieję, że te negocjacje zakończą się w krótkim czasie sukcesem – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej po spotkaniu sekretarzem obrony USA.

W czwartek 8 września br. szef MON wziął udział w kolejnym spotkaniu Ukraine Defense Consultative Group. Konferencja, która odbyła się z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda J. Austina.

W bazie Ramstein odbyło się także spotkanie dwustronne wicepremiera Błaszczaka z sekretarzem obrony USA Lloydem J. Austinem. Podczas rozmów poruszono kwestie dwustronnej współpracy wojskowej, w tym modernizacji technicznej Wojska Polskiego oraz omówiono dalsze działania dotyczące wsparcia Ukrainy.

„Złożyliśmy zapytanie ofertowe w sprawie 96 sztuk śmigłowców Apache. W pierwszej kolejności trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Nie wszystkie, ale pierwsze egzemplarze. Dlatego, że 18 Dywizja będzie wyposażona w czołgi Abrams. Te śmigłowce świetnie współpracują z czołgami Abrams. Razem stanowią olbrzymią siłę. Siłę oporu, bo chodzi nam o to, żeby w ten sposób odstraszyć przeciwnika. Chodzi nam o to, żeby Wojsko Polskie dysponowało taką siłą, dzięki której przeciwnik nie zdecyduje się na to, żeby napaść na Polskę. Mamy całą gamę pomysłów jeżeli chodzi o śmigłowce. Przede wszystkim zamawiamy śmigłowce w polskich zakładach. A więc w PZL Świdnik i PZL Mielec, ale jeżeli chodzi o śmigłowce uderzeniowe, najlepszymi na świecie są Apache. Co przeważyło o naszej decyzji? To, że współpracują z Abramsami. Razem stanowią tamę nie do przerwania”

– mówił po spotkaniu wicepremier.

Konferencja poświęcona była ocenie bieżącej sytuacji wojskowej na Ukrainie, omówieniu skali wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz planów długoterminowych w tym zakresie, m.in. rozwoju szkoleń. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy konferencji przedstawili informacje na temat aktualnej sytuacji ofensywy rosyjskiej i ukraińskiej obrony oraz rozwoju przemysłu zbrojeniowego, tego sojuszniczego oraz na rzecz Ukrainy.

„W amerykańskiej bazie Ramstein na terytorium Niemiec odbyło się kolejne spotkanie w formacie państw NATO oraz państw podobnie myślących, podzielających opinie. To jest bardzo dobry format, gdyż pozwala skoordynować wsparcie dla Ukrainy w sposób bardzo efektywny. Pierwsza sesja dotyczyła sytuacji na froncie. Informacje przedstawił minister Reznikow oraz dowódcy ukraińscy. Sesja druga była poświęcona sytuacji w przemyśle zbrojeniowym. Ja ze swojej strony przedstawiłem ofertę polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie jeżeli chodzi o armatohaubice Krab. Jest to oferta skierowana do państw, które zamawiając Kraby na rzecz Ukrainy mogą dobrze zainwestować swoje pieniądze. Te pieniądze są niezbędne, żeby zwiększyć potencjał produkcyjny Huty Stalowa Wola i całej grupy PGZ. On jest z roku na rok większy, dzięki zamówieniom. Zarówno z Ukrainy, jak i polskiego resortu obrony narodowej. Możliwości zwiększenia potencjału produkcyjnego są jeszcze większe. Trzecia sesja dotyczyła współpracy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w sprawie szkolenia Ukraińców. My też mamy tu ofertę, w ramach zarówno NATO, jak i w ramach Unii Europejskiej. Chociażby w szkoleniu saperów, którzy mają dużo pracy, jeśli chodzi o rozminowywanie Ukrainy”

– mówił wicepremier.

Jak zaznaczył szef polskiego MON, obecnie trwa kontrofensywa wojsk ukraińskich, a Ukraina wymaga ciągłego wsparcia ze strony innych państw.

„Sytuacja jest taka, że wojska Ukraińskie podjęły kontrofensywę, posuwają się naprzód. Odbijają z terytoria, które zostały zajęte przez Rosję. Mówiąc wprost, to proces długotrwały i wymaga wsparcia ze strony wolnego świata. Stąd też format spotkania tej grupy”

– powiedział.

Ukraine Defence Contact Group została powołana przez USA w marcu br. w Bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein, jako reakcja na napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uzupełnieniem prac i dyskusji w ramach Ukraine Defence Contact Group jest konferencja donatorów wsparcia dla Ukrainy w Kopenhadze.

Polska, pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donorów pomocy dla Ukrainy zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców jak i dostaw sprzętu wojskowego, których wartość szacowna jest na 1,7 mld USD.

Od lat udzielamy praktycznego wsparcia ukraińskim siłom zbrojnym. Po agresji Rosji na Ukrainę, jako wyraz naszej solidarności z tym krajem, przekazujemy nieodpłatnie pomoc wojskową z zasobów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Polska w bardzo szerokim zakresie zaangażowała się w również w pomoc humanitarną dla ogromnej rzeszy ukraińskich uchodźców, którzy uciekli przed wojną. Siły Zbrojne RP już wcześniej były aktywnie zaangażowane w projekty na rzecz transformacji ukraińskiego sektora bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym (na poziomie Strategicznym, operacyjnym i taktycznym).

Istotnym elementem wsparcia Polski dla Ukrainy było także utworzone w 2016 r. Dowództwo Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG). Broma para jedyna tego typu jednostka z udziałem Ukrainy oraz państw członkowskich NATO. Służący w nim oficerowie ukraińscy funkcjonują w środowisku działającym zgodnie ze standardami i procedurami NATO, co następnie wykorzystują po powrocie do kraju, przyczyniając się do wzrostu interoperacyjności sił zbroyjnych UTAN. LITPOLUKRBRIG jest również zaangażowana w działania szkoleniowe na Ukrainie, gdzie bierze udział w szkoleniu dowództw ukraińskich jednostek.

