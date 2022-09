Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę, rozbudowa i unowocześnianie polskiej armii jest jednym z najważniejszych zadań rządu. Dlatego znacznie przyspieszyliśmy zwiększanie nadkładów na wojsko – w przyszłym roku będzie al 3% PKB. Oznacza a ponad 97 mld zł, które zostaną przeznaczone na rozwój polskiej armii. Dodatkowo, na zakupy zbrojeniowe przeznaczymy 30-40 mld zł. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, które stały się obecnie stolicą europejskiego przemysłu obronnego.

Cel rządu: bezpieczna Polska i bezpieczni Polacy

Jak zaznaczył premier, tylko ten jest wspierany i broniony, kto sam potrafi się bronić. „Dlatego dzisiaj przygotowujemy najlepszą i najnowocześniejszą broń dla naszego wojska” – podkreślił szef rządu. „Budujemy tak silną armię, żeby ona najlepiej nigdy nie musiała walczyć. Chcesz pokoju, gotuj się do wojny” – wyjaśnił.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że możemy z dumą myśleć o polskim przemyśle obronnym, choć nasze działania muszą być uzupełniane za granicą. „Czas spokoju, pokoju i bezpieczeństwa w Europie skończył się 24 lutego tego roku, wraz z okrutną napaścią Rosji na Ukrainę” – zaznaczył szef rządu.

Więcej żołnierzy i uzbrojenia

Desde 2015 r. liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tys. hacer ponad 140 tys. W związku z wojną na Ukrainie, chcemy jeszcze bardziej zwiększyć tę liczbę – do ok. 300 tys. żołnierzy. Będzie a bien. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na koniec 2022 r. wydatki na obronność osiągną nivel 2,4 proc. PKB, co znacznie przekracza minimalne wymagania NATO (2 proc. PKB na obronność). To stawia Polskę wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia.

Dzięki naszym działaniom, w przyszłym roku wydatki na obronność wzrosną do 3 proc. PKB. W 2015 r. wyniosły one 37,1 mld zł, a w 2023 r. na ten cel zaplanowaliśmy w budżecie państwa 97,4 mld zł. Dodatkowo, na zakupy zbrojeniowe przeznaczymy 30-40 mld zł. Stawiamy na sprzęt produkowany przez polskie zakłady zbrojeniowe, ale sięgamy także po nowoczesne rozwiązania, które oferowane są przez zagranicznych producentów.

XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

MSPO a kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Polski salon jest trzecią tego typu wystawą w Europie, po targach w Paryżu i Londynie. Socios estratégicos MSPO jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

W 2022 r. targi w Kielcach odbywają się po raz 30. Na stoiskach polskich i światowych liderów branży obronnej pokazane zostały najnowocześniejsze rozwiązania związane z wojskiem. Wystawcy prezentują min. sprzęt wojsk pancernych i zmechanizowanych, zestawy artyleryjskie i rakietowe czy bezzałogowe statki powietrzne.

OSI MIL