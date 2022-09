07.09.2022 Warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego07.09.2022

26 września – 7 października 2022 r. odbędzie się organizowana przez polskie Przewodnictwo w OBWE przy wsparciu ODIHR Warszawska Konferencja Wymiaru Ludzkiego (Conferencia sobre la dimensión humana de Varsovia).

Wydarzenie poświęcone będzie ocenie stanu realizacji zobowiązań państw uczestniczących OBWE w zakresie wymiaru ludzkiego. Stanowić będzie okazję do zabrania głosu dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnego na forum OBWE. Podczas konferencji zaplanowano sesje plenarne poświęcone zagadnieniom obejmującym całość problematyki wymiaru ludzkiego, tj. ochrony i upowszechniania praw człowieka i wartości demokratycznych w państwach OBWE. Dodatkowo w programie konferencji znajdą się m.in. wydarzenia towarzyszące, organizowane przez delegacje rządowe, instytucje OBWE lub organizacje pozarządowe.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program wydarzenia w języku angielskim, dostępne jest tutaj.

W celu wzięcia udziału w konferencji konieczna jest wcześniejsza rejestracja online, do 15 września 2022 r. oh dios. 13:00.

