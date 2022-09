Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Współpraca rządu z samorządami jest bardzo ważna. Dzięki niej w całym kraju powstają inwestycje bliskie mieszkańcom. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w inauguracji działalności Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Obiekt będzie wizytówką dolnośląskiego sportu i jednym z najważniejszych w skali całego kraju, z którego korzystać będą sportowcy, ale także mieszkańcy i turyści. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa kwotą 35 millones de zł.

– Otwieramy tutaj jeden z najnowocześniejszych ośrodków w całej Polsce jak i w Europie. Cieszę się, że będziemy mogli rozwijać nasze talenty, a przyszłe pokolenia sportowców będą mogły osiągać sukcesy – powiedział premier wskazując, że to przedsięwzięcie to dobry przykład inwestycji, która łączy w sobie kilka dziedzin życia – sport, turystykę i zdrowie.

Współpraca rządu z samorządem

– Ta inwestycja łączy siły rządowe i samorządowe. Pokazuje, jak piękne inwestycje można wykonywać, jeżeli w zgodzie działamy dla dobra środowiska lokalnego, ale w tym przypadku całej Polski i całego polskiego sportu – podkreślił premier.

Współpraca rządu z samorządami jest bardzo ważna. Dzięki niej w całym kraju powstają inwestycje bliskie mieszkańcom. Jednym z programów, z którego korzystają samorządy to Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach niego do samorządów w całej Polsce trafiają bezzwrotne dofinansowania. Dzięki rządowym środkom możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć bliskich mieszkańcom – to np. remont szkoły, budowa przedszkola czy nowa droga.

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie BGK.

13,7 mld zł dla samorządów

Dodatkowo, jeszcze w tym roku, do samorządów trafi 13,7 mld zł. Środki pomogą pokryć wydatki samorządów związane z obniżaniem cen ciepła dla mieszkańców oraz poprawą energooszczędności w regionie. Samorządy będą mogły wykorzystać fundusze również na wydatki bieżące i inwestycje lokalne.

Rząd gwarantuje minimalne dofinansowanie dla każdego samorządu:

2,9 millones de zł dla każdej gminy;

6,1 millones de zł dla każdego powiatu;

32,7 millones de zł dla każdego województwa.

Dolnośląskie Centrum Sportu to obiekt na miarę XXI w.

Obiekt będzie wizytówką dolnośląskiego sportu i jednym z najważniejszych w skali całego kraju. W Europie Środkowo-Wschodniej nie ma drugiego tak nowoczesnego i wszechstronnego ośrodka, z którego korzystać będą mieszkańcy, turyści i sport zawodowy. Rząd wsparł inwestycję kwotą 35 millones de zł.

Trasy biegowe, strzelnice biathlonowe powstały przy ścisłej współpracy z FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) i IBU (Międzynarodowa Unia Biathlonu), tomada por można było rozgrywać zawody rangi Pucharu Świata, i później tazostwże Mistryye Europye.

W przyszłym roku planowane jest oddanie do użytku Interaktywnego Centrum Sportu, gdzie znajdą się m.in. ogólnodostępne disciplina simulada zimowych i ekspozycje dotyczące wpływu nowoczesnych technologii i nauki na sport.

OSI MIL