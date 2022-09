Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Tegoroczne Forum skupia się przede wszystkim na tematach związanych z kryzysem energetycznym, wysoką inflacją wywołaną agresją Rosji na Ukrainę oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Broma a możliwe m.in. dzięki skutecznemu uszczelnianiu systemu podatkowego.

Trzy kryzysy – bezpieczeństwa, inflacji i energetyczny

Obecnie cały świat dotknięty jest kryzysem energetycznym, inflacyjnym i bezpieczeństwa. Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała przerwanie łańcucha dostaw surowców energetycznych oraz żywności. Już rok temu doświadczyliśmy pierwszych ataków na naszą polsko-białoruską granicę, która jest również wschodnią granicą Unii Europejskiej i NATO. Działania hybrydowe reżimu białoruskiego miały doprowadzić do kryzysu w naszym regionie. Rząd przeciwstawił się tym działaniom wprowadzając szereg rozwiązań oraz poprzez wybudowanie blisko 186 km fizycznej zapory na granicy z Białorusią.

– Wszystkie odsłony kryzysu stoją ze sobą jednocześnie w pewnej korelacji. Kryzys energetyczny, inflacyjny, bezpieczeństwa – powiedział szef polskiego rządu. I dodał: – Spodziewając się, że ten kryzys nadejdzie, bo przecież jego sygnał mieliśmy już ponad rok temu w związku z sytuacją na Białorusi, przygotowaliśmy projekty, które miały osłaniać polskę gos. Przygotowaliśmy też projekty, które mają pozwolić gospodarce wyjść z kryzysu.

Bezpośrednia pomoc rządu w czasie kryzysu ekonomicznego

Wysoka inflacja to jedno z wyzwań, z którymi zmaga się cała Europa. Rząd obniżył podatki, żeby możliwie złagodzić skutki inflacji wśród Polek i Polaków. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz obniżyliśmy podatek dochodowy z 17 proc. hacer 12 procesos. Podnieśliśmy drugi próg podatkowy do 120 tys. EUR Dodatkowo wprowadziliśmy rozwiązania w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Para obniżka:

proceso z 5 nd 0 proc. stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze,

proceso z 8 nd 0 proc. stawki podatku VAT na gaz ziemny,

z 23 proc. na 5 proc. stawki podatku VAT na energię elektryczną,

proceso z 8 na 5 proc. stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów),

z 23 proc. nd 8 proc. stawki podatku IVA na paliwa silnikowe,

proceso z 8 nd 0 proc. stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą,

wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych,

obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy – do unijnego mínimo.

Rządowe środki na inwestycje – czyli rozwój polskiej gospodarki

Przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiliśmy kolejne programy inwestycyjne.

– Przygotowaliśmy razem z BGK programy, które tworzą specjalny montaż finansowo-kredytowo-derywatowy pod realizację projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych, bo wiemy, że właśnie w ten sposób możemy stworzyć koło zamachowe wyjścia z tej spirali kryzysu – powiedział Prezes Rady Ministrów. Dodał: – Nasze działania będziemy kontynuować patrząc jednocześnie na stabilność finansów publicznych.

– Wyjdziemy z kryzysu obronną ręką. Ponieważ z jednej strony stabilność finansów publicznych na to pozwala, z drugiej strony ziarna inwestycji, które zasialiśmy poprzez Program Inwestycji Strategicznych, będą procentowały w kolejnych latach. Przedsiębiorcy o tym wiedzą, że idzie duża fala zamówień publicznych, samorządowych – finansowana, refinansowana z długu publicznego. Ona będzie kołem zamachowym przyszłego wzrostu gospodarczego – powiedział szef polskiego rządu.

Pakiet pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych

Rząd pracuje również nad instrumentami, które mają wesprzeć produkcję żywności poprzez obniżkę kosztów nawozów. Wysokie ceny nawozów wiążą się bezpośrednio z wysokimi kosztami za gaz. PrzyGotuJemy Odpowiednie Instrumenty Po to, aby co najmniej kilkaset przedsiębiorstw w polsce, tych które w sposób oczywisty naleą ą do grupy przedsiębiorstw energochłonnych, mogły przynieJciJciabsć tempor.

– Dyskutujemy o tym, jak pomimo do tych cen gazu, skonstruować system dopłat i jednocześnie zachęt dla przemysłów energochłonnych. Po to, aby nie wstrzymały do ​​końca swojej produkcji –powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Będziemy w najbliższym czasie proponować dla co najmniej kilkuset przedsiębiorstw – dużych, średnich i największych, w tym także tych, które produkują nawozy – specjalny pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych pokryty z budżetu państwa polskiego.

Uniezależnienie się od rosyjskich surowców

Polska od momentu wybuchu wojny na terenie Ukrainy szuka nowych źródeł importu surowców energetycznych. Cały czas poszukujemy nowych dostaw gazu, węgla i ropy. Niedługo zostanie otwarty terminal LNG – Baltic Pipe, przez który do naszego kraju będzie tłoczone błękitne paliwo z Norwegii.

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył ostatnio w Szczycie Bałtyckim w Kopenhadze, który poświęcony był polityce energetycznej oraz klimatycznej. Polska opowiada się za dwoma rozwiązaniami. Pierwsze to zmniejszenie kosztów energii poprzez przynajmniej czasowe obniżenie kosztów ETS, czyli uprawnień do emisji CO2. Drugi dotyczy zmiany kalkulowania cen. Najtańsze są źródła energii odnawialnej. Na samym końcu znajduje się gaz, który jest najdroższy.

– Musimy przygotować system, który będzie odporny w czasach kryzysu. Odpowiedzią na ten kryzys jest właśnie taka przebudowa mechanizmu, konstruowania cen w ramach Unii Europejskiej, która doprowadzi do obniżenia tej ceny poprzez wyłączenie poza nawias matematyczny właśnie tych najdrożstróśzych źródeśli Minis Prezesw.

