06.09.2022 Karpacz Premier na Forum Ekonomicznym o Europie w obliczu nowych wyzwań

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rosja atakując Ukrainę wywołała międzynarodowy kryzys polityczny i gospodarczy. To szczególny czas kiedy warto zadać sobie pytanie jakie wyzwania stoją przez Europą. Premier Mateusz Morawiecki udał się na XXXI edycję Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wraz z premierem Checa Petrem Fialą uczestniczył w panelu „Europa w obliczu nowych wyzwań“. Przed debatą liderzy rozmawiali o polsko-czeskiej współpracy politycznej i gospodarczej oraz pomocy dla Ukrainy. Szef rządu uczestniczył też w Gali wręczenia nagrody Człowiek Roku 2021.

Jesteśmy w punkcie zwrotnym geopolityki światowej

– Myślę, że jesteśmy w punkcie zwrotnym geopolityki światowej, dlatego dzisiaj liczy się wspólny głos tych, którzy w obliczu tego co się stało mieli słuszność. My z premierem Czech niejednokrotnie ostrzegaliśmy przed tymi zagrożeniami – mówił premier podczas dyskusji.

Szef rządu podkreślił, że dotychczasowe spojrzenie na politykę energetyczną po rosyjskiej agresji na Ukrainę legło w gruzach. Dziś konieczne broma zbudowanie nowej. Wskazał, że razem z Republiką Czeską głośno postulujemy o bardzo szybką zmianę tych podstawowych instrumentów – ETS i mechanizmu kształtowania cen. Tutaj problemem jest tempo reakcji Brukseli – kontynuował premier.

Siła głosu Europy środkowo-wschodniej jest dużo większa

– Możemy się różnić w Europie środkowo-wschodniej, ale nasza historia determinowała nasze podobne problemy i niedostatki. Nasze dzisiejsze zjednoczenie się, powoduje, że siła głosu Europy środkowo-wschodniej jest dużo większa – mówił premier podkreślając wzrost roli Grupy Wyszehradzkiej w rozmowach z Unia Europejską.

Podsumowując wskazał na konieczność pracy na rzecz stabilności i nowych instrumentów, które byłyby w stanie dać rzeczywistą i właściwą odpowiedź na obecne wyzwania.

Zgodność i współpraca w kluczowych tematach

Polsko-czeska współpraca polityczna i gospodarcza, pomocy dla Ukrainy oraz zagadnienia dotyczące polityki bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego to główne tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Petrem Fialą. Liderzy rozmawiali także o agendzie unijnej. Od 1 lipca Czechy sprawują przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Premier wskazał, na fundamentalną zgodność z Republiką Czeską w kluczowych tematach. Dziś koncentrujemy się na efektywnym wsparciu Ukrainy, nie tylko poprzez dostawy broni czy pomoc humanitarną, ale także na otrzymaniu przez Ukrainę wsparcia finansowego. Rozmowy dotyczyły również nowych inicjatyw Komisji Europejskiej wspierających wysiłki państw członkowskich przyjmujących ukraińskich uchodźców

OSI MIL