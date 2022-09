06.09.2022 Wzmacniamy Wojsko Polskie i rozwijamy krajowy przemysł zbrojeniowy. Priorytetem rządu jest bezpieczeństwo

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Jeżeli zsumujemy podpisane dziś kontrakty, to mamy ok. 3 mld złotych. Jest to kontrakt podobny do kontraktu wczorajszego podpisanego z Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola w sprawie Krabów. A więc dwa dni i już prawie 7 mld złotych państwo polskie zainwestowało w polskim przemyśle zbrojeniowym. To jest właśnie inwestycja. To jest dobra inwestycja w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny ” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej po podpisaniu umów na dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego.

We wtorek, 6 września szef MON podczas 30. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisał umowy na kolejne dostawy sprzętu i uzbrojenia dla Wojska Polskiego.

„Podpisałem umowy, które dotyczą nabycia przez Wojsko Polskie nowoczesnego sprzętu, który gwarantuje wzrost potencjału obronnego. Bardzo dziękuję za przygotowanie tych kontraktów. To są kontrakty, które powstawały ostatnio, chociaż część z nich ma formę kontynuacji. Na przykład ciężarówki Jelcz wykorzystywane są już od wielu lat, ale skala tej produkcji wzrasta odpowiadając na potrzeby wojska. Również jeżeli chodzi o urządzenia optoelektroniczne stanowiące wyposażenie indywidualne żołnierza. Bardzo ważne są także urządzenia zapewniające łączność, szczególnie w sytuacji, gdy ktoś próbuje tą łączność zakłócić. Bardzo cieszę się też z umowy podpisanej z WB Electronics dotyczącej dronów. To jest bardzo ważny sprzęt. Zresztą obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Produkty WB sprawdzają się na Ukrainie. Jeszcze raz podkreślam, że również broń produkowana przez Polską Grupę Zbrojeniową sprawdza się na Ukrainie i w rękach Ukraińców stanowi skuteczną broń odpierającą ataki rosyjskie”

– powiedział po podpisaniu umów wicepremier Błaszczak.Zamówienia na kolejne dostawy sprzętu i uzbrojenia dla wojska o wartości ok. 3 mld zł obejmują:

Umowę ze spółką ROSSOMAK S.A na dostawę artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR) na potrzeby kompanijnych modułów ogniowych RAK;

Umowę z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 S.A. na dostawę aparatowni łączności cyfrowej – transmisyjnej AŁC-T;

Umowę z Konsorcjum, którego liderem jest spółka Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. na dostawę kabin dowodzenia na potrzeby Systemu WISŁA- faza 1;

Dwie Umowy ze Spółką Jelcz Sp. z o.o. na dostawę samochodów JELCZ 442.2 oraz 662.D43;

Umowę ze spółką PCO S.A. na dostawę indywidualnego wyposażenia optoelektronicznego;

Umowę ze spółką WB Electronics S.A. na realizację pracy rozwojowej mającej na celu opracowanie bezzałogowego statku poszukiwawczo – uderzeniowego Gladius-2 w ramach programu Gladius.

Wicepremier Błaszczak podkreślił, że priorytetem w modernizacji Wojska Polskiego jest oferta polskiego przemysłu zbrojeniowego.

„Kierujemy się zasadą, że w polskim przemyśle zbrojeniowym zmawiamy broń, która jest przez ten przemysł produkowana. Inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy, stwarzamy możliwości produkcyjne zwiększamy potencjał produkcyjny. Mamy głębokie przekonanie, że siłą polskiego przemysłu zbrojeniowego możemy zapewnić silną pozycję naszych sił zbrojnych. Nie wszystkie rodzaje broni sa produkowane w polskim przemyśle zbrojeniowym, w związku z tym szukamy współpracy z innymi partnerami. Zawsze kiedy nawiązujemy taką współpracę mówimy o potencjale intelektualnym polskiego przemysłu zbrojeniowego. Oferujemy korzystanie z tego potencjału w sytuacji, w której korzyści są obustronne. Taką korzyścią zasadniczą jest fakt, że Wojsko Polskie jest uzbrojone w nowoczesną broń. Korzyść bezpośrednia polega na tym, że Polska jest bezpieczna. Chcę zapewnić, że będziemy kontynuować te starania, te wysiłki”

– powiedział.

„Widzimy ile przez te 30 lat rzeczywiście się zmieniło, jak zmieniły się Targi. Jestem pod wrażeniem tych wszystkich zmian, które zaszły. Cieszę się z tego, że tegoroczna edycja cieszy się taką popularnością i takim zainteresowanie ze strony wystawców. Ponad 600 firm z ponad 30 państw – te dane robią wrażenie. Bardzo dziękuję naszemu przyjacielowi, ministrowi obrony Turcji, za to, że to właśnie Turcja objęła rolę wiodącą w tej edycji Targów. Jesteśmy sojusznikami, nasze państwa współpracują w ramach NATO, ale łączy nas rzeczywiście wielowiekowa tradycja. Ponad 600 lat stosunków polsko-tureckich”

– mówił podczas inauguracji jubileuszowej edycji Targów wicepremier. Podczas Targów odbyły się także rozmowy bilateralne. Szef MON spotkał się z ministrem obrony Węgier, wiceprezes Boeing Defense oraz wiceministrem Agencji Planowania Zakupów Obronnych (DAPA) Korei Południowej. ***W tym roku Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego świętuje jubileusz 30-lecia powstania. Organizowany jest corocznie od 1992 r. w Kielcach. Tegoroczna edycja potrwa do 9 września. Udział w jubileuszowym MSPO potwierdziło 613 wystawców. Ekspozycja zajmuje 29 650 mkw. W Kielcach zaprezentują się przedstawiciele przemysłu obronnego z 33 państw świata, między innymi: Stanów Zjednoczonych (43 firmy), Niemiec (32 firmy), Kanady (17 firm), Izraela, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Finlandii, Korei, Włoch, czy Turcji. MSPO to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. To jedna z trzech najważniejszych wystaw sprzętu w Europie. Stanowi okazję do zaprezentowania rozwiązań opracowanych przez polski przemysł obronny szerokiemu gronu przedstawicieli zagranicznego przemysłu obronnego oraz sił zbrojnych. Od 2004 r. MSPO towarzyszy „Wystawa Narodowa”, której organizatorami wcześniej były m.in.: Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Norwegia, Korea. W 2022 r. rolę państwa wiodącego przyjęła Turcja.

OSI MIL