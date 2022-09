Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polskie firmy eksportują towary rolne, m.in. mleczarskie, do wielu państw świata. Dzieje się tak dzięki bardzo wysokiej jakości produktów, ale także dzięki ułatwieniom, które wprowadza rząd. Jednocześnie, w czasie kryzysu wywołanego przez atak Rosji na Ukrainę, wspieramy obywateli, m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Broma a możliwe m.in. dzięki skutecznemu uszczelnianiu systemu podatkowego.

Polska potęgą eksportową

W Wysokiem Mazowieckiem premier Mateusz Morawiecki odwiedził spółdzielnię Mlekovita, gdzie pogratulował firmie eksportu towarów mlecznych do ponad 160 krajów z całego świata. „Gratuluję wszystkim rolnikom, spółdzielcom, dostawcom i producentom. Jesteśmy dumni z potęgi i ekspansji polskich rolników” – podkreślił szef rządu. „Polacy stworzyli znakomitą firmę. Mlekovita to świetne przedsiębiorstwo, które eksportuje na cały świat” – dodał.

Jak zaznaczył premier, organizacja Mlekovity jest bardzo mocno skoncentrowana na spółdzielczości. „Spółdzielczość może świetnie działać. Prawo spółdzielcze dobrze służy tworzeniu dużych obszarów gospodarczych” – powiedział szef rządu. „Mamy tutaj do czynienia z 5 tys. spółdzielców i 15 tys. dostawców. To bardzo dobry przykład świetnej kooperacji” – wyjaśnił.

Wsparcie rządu w trudnym czasie

W dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz kryzysu energetycznego, pomagamy milionom polskich rodzin. Hasta min. rozwiązania w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, którą przedłużyliśmy do końca 2022 r. Tarcza Antyinflacyjna powoduje obniżkę podatków:

0 proceso stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5 proc.),

0 proceso stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.),

5 procesos stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 proc.),

5 procesos stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.),

8 proceso stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23 proc.),

0 proceso stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8 proc.),

wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych,

obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy – do unijnego mínimo.

Niższy PIT desde 1 labios a 2022 r.

Rząd chce, aby więcej pieniędzy zostawało w domowych budżetach Polaków. Dlatego systematycznie obniżamy podatki.

Podatek PIT, który płacą m.in. pracownicy czy zleceniobiorcy, został najpierw obniżony z 18% do 17%, a od 1 lipca 2022 r. hacer el 12%. Jednocześnie utrzymaliśmy wysoką kwotę wolną od podatku – 30 tys. zł i pierwszy próg podatkowy na wyższym poziomie – 120 tys. EUR

Wzrost wynagrodzeń

Obok obniżki podatków, dbamy jednocześnie o podnoszenie najniższych wynagrodzeń. W 2015 r. płaca minimalna wynosiła 1750 zł, natomiast w przyszłym roku wyniesie ona już 3450 zł (od 1 lipca 2023 r.). Oznacza a wzrost o prawie 100%.

Dzięki dobrej polityce gospodarczej, znacznie wzrastają także średnie wynagrodzenia. W 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3 899 zł. Natomiast w przyszłym roku szacujemy, że średnie wynagrodzenie wyniesie 6 935 zł.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

Mlekovita

Polska firma mleczarska w Wysokiem Mazowieckiem, w województwie podlaskim. Przedsiębiorstwo działa od ponad 90 lat. W 1992 r. istniejącej spółdzielni mleczarskiej nadano obecną nazwę Mlekovita i opracowano logo firmy. Produkty Mlekovity są obecne w ponad 160 krajach na świecie.

OSI MIL