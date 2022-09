06.09.2022 Kielce 20 000 kadetów rozpoczęło rok szkolny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Gratuluję podjęcia dobrej decyzji. Ta decyzja dotyczy przystąpienia do szkół mundurowych, do klas mundurowych, a więc dotyczy łączenia edukacji z możliwością nabycia umiejętności potrzebnych przy obronie Ojczyzny – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych w Kielcach.

We wtorek, 6 września szef MON uczestniczył w 30. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Tradycyjnie, gdzie tego dnia klasy mundurowe uroczyście rozpoczęły rok szkolny.

Podczas spotkania z uczniami szef MON zaznaczył, że rośnie liczba klas mundurowych w całej Polsce:

Reprezentujecie szkoły, w których są klasy mundurowe. W całej Polsce jest 267 takich szkół. 20 tysięcy kadetów, to naprawdę jest dobry wynik, o 5 tysięcy więcej kadetów niż w roku ubiegłym. Z tego się bardzo cieszę, chciałbym, żeby w przyszłym roku liczba kadetów była jeszcze wyższa

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak.

Kadeci uczą się w: Oddziałach Przygotowania Wojskowego, Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych oraz w klasach o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” – tzw. „CYBER.MIL z klasą”.

Wicepremier przypomniał, że kadeci klas mundurowych mogą liczyć także na możliwość odbycia skróconego szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (12, a nie 28 dni), dodatkowe punkty przy przyjęciach na uczelnie wojskowe, obozy, poligony, szkolenie w jednostkach patronackich, czy kontakt z żołnierzami z jednostek patronackich i zapoznanie z tym, jak wygląda służba w jednostce wojskowej.

Po skończeniu szkoły średniej, z uwagi na to, że uczycie się w klasach mundurowych, będziecie mieli dodatkowe punkty, jeżeli zdecydujecie się na studia w akademiach wojskowych. Jeżeli zdecydujecie o tym, żeby przystąpić po szkole średniej do Wojska Polskiego także będziecie mieli skróconą służbę przygotowawczą, a więc szkolenie podstawowe w przypadku absolwentów klas mundurowych trwa 12 dni. To jest niejako nagroda wynikająca z tego, że poprzez lata nauki zdobyliście odpowiednie umiejętności do tego, żeby być żołnierzami Wojska Polskiego

– mówił szef MON.

Wicepremier przypomniał także o profilu w klasach mundurowych, w których uczniowie zdobywają umiejętności przeciwdziałania cyberatakom:

Chcę podkreślić, że mamy również taki bardzo ciekawy profil w klasach mundurowych, to są klasy których uczniowie zdobywają umiejętności przeciwdziałania cyberatakom. A więc dla nich taka ścieżka kariery wojskowej dotycząca przede wszystkim Wojskowej Akademii Technicznej ale także Akademii Marynarki Wojennej, a później służby w komponencie obrony cyberprzestrzeni, który rozrasta się. Z roku na rok jest liczniejszy, mamy już dowództwo tego komponentu. To jak wszyscy mamy tego świadomość jest wyzwanie XXI wieku, a więc zachęcam do tego, żeby klas mundurowe właśnie specjalizujące się w obroni cyberprzestrzeni korzystali z oferty uczelni wojskowych i żeby potem dołączali do szeregów żołnierzy służących w komponencie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

– powiedział wicepremier.

Minister M. Błaszczak podczas spotkania w Kielcach wręczył również upominki najlepszym kadetom. Podziękował także uczniom oraz nauczycielom za dotychczasowe zaangażowanie jakim wykazują się w czasie szkoleń i zajęć.

OSI MIL