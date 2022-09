06.09.2022 Dąbrowa Moczydły Premier we wsi Dąbrowa Moczydły: w trudnych czasach chcemy zapewnić polskiej wsi godne warunki funkcjonowania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wspieramy polską wieś i polskich rolników. Wprowadzamy wiele korzystnych rozwiązań, takich jak dopłaty do nawozów, większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze czy bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził wieś Dąbrowa Moczydły w województwie podlaskim, gdzie spotkał się z rolnikami. Szef rządu podkreślił, że w trudnym czasie, w jakim się obecnie znajdujemy, rząd będzie pomagał polskiej wsi.

Wspieramy polską wieś

– Dziś polski rolnik targany jest wieloma problemami związanymi z sytuacją na świecie. A la pandemia, potem wojna na Ukrainie, wysokie ceny energii i inflacja, która szczególnie uderza w polskiego rolnika. Będziemy na pewno stali ramię w ramię z polską wsią i z polskim rolnikiem – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

Aby wesprzeć polską wieś, realizujemy wiele korzystnych przedsięwzięć. A min.:

wprowadzenie dopłaty do nawozów,

płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej,

wzrost emerytury rolniczej o 23,3 proc.,

wprowadzenie wyższego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze,

więcej środków na ochronę gruntów rolnych,

poprawa dostępu do Internetu i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na wsi,

uruchomienie programu przeciw suszy i zwiększenie środków na walkę z ASF,

bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całej Polsce,

przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa.

Ponad 100 mld zł ze środków unijnych

Oprócz środków krajowych, do polskich rolników popłyną także pieniądze z Unii Europejskiej. 31 sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez nasz kraj Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Polska jest wśród siedmiu krajów UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich Planów. W ramach unijnych środków, do polskich rolników trafi ponad 25 mld euro, czyli przeszło 100 mld zł.

Pieniądze z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wesprą rozwój obszarów wiejskich. Obejmą także płatności bezpośrednie oraz część interwencji w wybranych sektorach rolnych – takich jak sektor owoców i warzyw czy sektor pszczelarski.

Projekt Planu konsultowaliśmy publicznie. Do Planu zostały wprowadzone zmiany, które były wynikiem uzgodnień z Komisją Europejską, konsultacji publicznych, ale także wiązały się m.in. z trwającą wojną na Ucrania.

Więcej informacji na temat Planu Strategicznego dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

rolnictwo.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

OSI MIL