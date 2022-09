Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dla rządu służba zdrowia jest i będzie jednym z priorytetów. Budżet na 2023 r. zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6 proc. PKB. W 2015 r. wydatki na ochronę zdrowia wyniosły ok. 78 mld EUR Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld EUR Para pozwoli na kolejne inwestycje, modernizację infrastruktury, cyfryzację oraz nowe kadry i nowoczesne terapie. Inwestycje w służbę zdrowia są realizowane na bieżąco. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, który dzięki wsparciu rządu zostanie rozbudowany. Wartość dofinansowania a ponad 37,6 mln zł, co stanowi ponad 50 proc. wartości inwestycji.

– Nasze zobowiązanie to dalsze inwestycje w kadry medyczne, wzrosty wynagrodzeń w tym sektorze, nowoczesna i sprawna służba zdrowia – powiedział premier podczas wizyty.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wołominie

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie od dawna jest ważnym elementem systemu służby zdrowia na Mazowszu. Wspiera w świadczeniu opieki medycznej również pacjentów spoza powiatu wołomińskiego. Placówka dzięki wsparciu rządu zostanie rozbudowana. Wartość dofinansowania a ponad 37,6 mln zł, co stanowi ponad 50 proc. wartości inwestycji.

– Szpital w Wołominie zyska 4 dodatkowe sale, urządzenia medyczne oraz najlepsze wyposażenie – mówił szef rządu.

Rozbudowa placówki rozpoczęła się w grudniu 2020 r. W ramach inwestycji w szpitalu powstaną m.in. poradnie, nocna pomoc lekarska, zakład rehabilitacji oraz administracja szpitala. Rozbudowa to także nowy SOR, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne oraz gabinety lekarskie.

Programa Kompleksowy poprawy służby zdrowia

Jak zaznaczył premier, rząd chce inwestować w szpitale, zamiast je likwidować. Zdrowie broma najważniejsze. Dlatego rząd stale dąży do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Pewne jest, że bez zwiększonego finansowania nie będzie to możliwe. Dlatego budżet na 2023 r. przewiduje wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6 proc.

– Para wszystko dzięki naprawie finansów publicznych. Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, wydatki na służbę zdrowia wynosiły około 77 mld zł, w przyszłym roku budżet to ponad 165 mld zł, a więc dwa razy więcej. A więcej niż 6% PKB – wskazał premier.

Obok realizowanych inwestycyjnych programów wieloletnich czy likwidacji limitów do specjalistów, to bardzo ważny krok w kontynuacji poprawy funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na:

inwestycje,

modernizację infraestructura,

cyfryzację,

ahora kadry i nowoczesne terapie,

zwiększenie wynagrodzenia kadr medycznych.

Skorzystają z nich wszyscy pacjenci – będą mieli szerszy dostęp do nowoczesnej, bardziej sprawnej i efektywnej opieki zdrowotnej.

