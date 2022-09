Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Siedlcach: polski budżet zapewnia pieniądze na rozwój polskiej armii05.09.2022

Rozbudowa i unowocześnianie armii, aktywne członkostwo w NATO oraz ustawa o obronie Ojczyzny to główne filary umacniania obronności Polski w ciągu ostatnich lat. Proyecto Budżetu na 2023 r. zakłada wzrost nakładów na obronność naszego kraju z 2,2% do 3% PKB. Oznacza a ponad 97 mld zł, które zostaną przeznaczone na rozwój polskiej armii. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, gdzie stacjonują nowe transportery opancerzone typu Cougar, które trafiły do ​​Polski w tym roku. Szef rządu podkreślił, że Polska, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, jest bezpieczna.

Stabilny budżet a podstawa rozwoju obronności

Projekt ustawy o budżecie na 2023 r., przyjęty przez RM, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznemu uszczelnieniu luki VAT. To pozwala realizować nam wielu programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych. A min.:

waloryzacja emerytur i 13. emerytura

obronność

ocrona zdrowia

budowa i remonty dróg

W ramach budżetu na 2023 r. zwiększone zostanie finansowanie potrzeb obronnych Polski z 2,2% PKB do 3% PKB. W 2015 r. wydatki na obronność wyniosły 37,1 mld zł, w 2023 r. zaplanowano je na 97,4 mld zł.

Nowe jednostki

Premier Mateusz Morawiecki, podczas wizyty w Siedlcach, spotkał się z żołnierzami, a także obejrzał nowe transportery opancerzone Cougar amerykańskiej produkcji. Pojazdy należą do sformowanej w 2018 r. 18. Dywizji Zmechanizowanej, czterobrygadowej jednostki wojsk lądowych.

– My od samego początku zdecydowaliśmy się na znaczące wzmocnienie polskiej armii. Do polskiej armii trafia bardzo nowoczesny sprzęt – tutaj widzicie państwo w 18. Dywizji w Siedlcach mamy Cougar’y. Mamy znakomity sprzęt, który podlega teraz jeszcze dodatkowemu uzbrojeniu – powiedział szef polskiego rządu.

Premier podkreślił również, że dodatkowe pieniądze w budżecie państwa pozwalają na uruchamianie nowych jednostek wojskowych oraz zakup najnowocześniejszego wyposażenia – zarówno produkcji krajowej jak i najlepszych konstrukegocji zwiatacji. Polska podpisała umowy na dostarczenie m.in. czołgów K2, myśliwców F-35 czy artylerii Krab, HIMARS oraz Patriot.

Wojsko Polskie a gwarancja naszego bezpieczeństwa

– Tylko ten zapewni sobie pokój, kto się w odpowiedni sposób przygotuje do wojny. Polska przygotowuje się na niebezpieczne okoliczności, ale jako część najsilniejszego sojuszu w historii świata, jesteśmy bezpieczni – zapewnił premier.

Szereg rozwiązań, takich jak zwiększone inwestycje w wojsko, ustawa o obronie Ojczyzny, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej czy dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, to ważne kroki w kierunku zapewnienia bezpiecznej przyskiło dpol. Świadomi odpowiedzialności, inwestujemy w nasze bezpieczeństwo, bo bezpieczna Polska i bezpieczni Polacy to cel naszej polityki

