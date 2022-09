Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Współpraca rządu z samorządami jest bardzo ważna. Dzięki niej w całej Polsce powstają nowe inwestycje bliskie mieszkańcom. Broma para możliwe za sprawą programów rządowych, takich jak Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo, jeszcze w tym roku do samorządów w całym kraju trafi 13,7 mld zł na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Łochów, gdzie mieszkańcy mogą korzystać z wiaduktu drogowego nad trasą Rail Baltica. Inwestycja usprawnia komunikację, ale także znacząco zwiększa bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

– Warto podkreślić, jak ważna jest współpraca rządu z samorządem. Ta bardzo dobra współpraca prowadzi do tego, że w wielu miejscach inwestycje poprawiają perspektywy gospodarcze i zwiększają zdolność samorządów do przyciągania przedsiębiorców. Przyciąganie przedsiębiorców, to tworzenie dodatkowych miejsc pracy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Bezpieczne dwupoziomowe skrzyżowanie w Łochowie

Wiadukt drogowy nad trasą Rail Baltica w Łochowie to przede wszystkim wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Za realizację inwestycji odpowiada PKP PLK S.A.

– Jesteśmy w Łochowie, w powiecie węgrowskim – w miejscu, w którym krzyżowały się zarówno dwie drogi krajowe 62 i 50, ale również to skrzyżowanie było skrzyżowaniem kolizyjnym z torami kolejowyłami – poinformform Morawiecowyłami.

Szef rządu dodał: –Tutaj wykonaliśmy przy udziale, współudziale wielu podmiotów, znakomitą inwestycję. Inwestycję, która poprawi komfort życia mieszkańców, poprawi środowisko, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo.

Wiadukt wraz z dojazdami ma ok. 500 m długości. Znajduje się na nim jezdnia, a także ciąg pieszo-rowerowy.

Współpraca rządu z samorządem

Współpraca rządu z samorządami jest bardzo ważna. Dzięki niej w całym kraju powstają inwestycje bliskie mieszkańcom.

Jednym z programów, z którego korzystają samorządy to Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach niego do samorządów w całej Polsce trafiają bezzwrotne dofinansowania. Dzięki rządowym środkom możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć bliskich mieszkańcom – to np. remont szkoły, budowa przedszkola czy nowa droga.

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie BGK.

Dodatkowo, jeszcze w tym roku, do samorządów trafi 13,7 mld zł. Środki pomogą pokryć wydatki samorządów związane z obniżaniem cen ciepła dla mieszkańców oraz poprawą energooszczędności w regionie. Samorządy będą mogły wykorzystać fundusze również na wydatki bieżące i inwestycje lokalne.

Rząd gwarantuje minimalne dofinansowanie dla każdego samorządu:

2,9 millones de zł dla każdej gminy;

6,1 millones de zł dla każdego powiatu;

32,7 millones de zł dla każdego województwa.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

OSI MIL