Od 2015 r., skuteczne działania rządu doprowadziły do ​​zmniejszenia luki IVA. Dzięki temu zwiększyliśmy możliwości polityki społecznej i inwestycyjnej państwa. Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej. W tym trudnym czasie, kiedy świat zmaga się z kryzysem gospodarczym wywołanym m.in. agresją Rosji na Ukrainę czy wzrostem cen surowców, rząd wspiera Polaków poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo międzynarodowego kryzysu stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

– Budżet należy do Polaków, a nie do mafii VAT-owskich i tak będziemy kształtować system finansów publicznych – powiedział premier podczas wizyty.

Zmniejszenie luki VAT – efekt skutecznych działań rządu

Zmniejszenie luki VAT jest efektem wieloelementowego planu, który znacznie utrudnił działanie podatkowym przestępcom – na każdym etapie ich procederu. Coraz większy monitoring i uszczelnianie systemu powoduje, że czas działania karuzeli VAT jest coraz krótszy, przynosi ona coraz mniej korzyści, a środki pochodzące z przestępstw są coraz trudniejsze do zalegalizowania jako pochodzące zziałcialjno.

W 2015 r. luka VAT wynosiła 24,1 proc., a w 2021 r. było a 4,3 proc. To znaczący spadek, który jest zasługą efektywnej polityki wdrażania narzędzi uszczelniających, a także działań Krajowej Administracji Skarbowej.

Polska konsekwentnie zamyka luki, które wcześniej wykorzystywali przestępcy

Premier wskazał, że dzięki unowocześnianiu administracji skarbowej, dochody państwa polskiego są stabilne, a co za tym idzie dalej mogą być przeznaczane na programy społeczne oraz inwestycje. Szczególnie teraz gdy świat zmaga się z inflacją wywołaną m.in. przez rosyjską agresję na Ukrainę.

Desde 2017 r. pojawiały się systemowe rozwiązania, które zaczęły przynosić trwałe skutki. Hasta min. mechanizm podzielonej płatności, wykaz podatników VAT i elektroniczne raportowanie. Para tomar kolejne e-usługi administracji, takie jak kasy online, kasy w postaci oprogramowania czy e-paragon.

Uproszczono także sposób rozliczenia podatku IVA. Wprowadzone zmiany zmniejszyły obowiązki informacyjne dla płatników tego podatku. Ponadto desde 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Para kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług w administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

