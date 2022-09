Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska jest dumna ze swojej polityki społecznej i prorodzinnej, w tym szczególnie z programu “500+” czy 13. emerytury. W budżecie na 2023 r. utrzymujemy wszystkie dotychczasowe programy społeczne i dalej będziemy je rozwijać. W przyszłym roku, tylko na realizację “500+” przeznaczymy ponad 40 mld zł. W miejscowości Bujały Gniewosze premier Mateusz Morawiecki odwiedził wielopokoleniową rodzinę, aby porozmawiać o tym, jak ważne jest wsparcie rządu w ramach polityki społecznej.

Rząd pomaga polskim rodzinom

W dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz kryzysu energetycznego, rząd szczególnie wspeera miliony polskich rodzin. W tym roku na realizację polityki społecznej przeznaczymy blisko 120 mld zł.

„Polityka społeczna rządu zupełnie zmieniła życie ludzi” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. „Nasze wielkie zobowiązanie, to nie tylko utrzymać programy społeczne, jak „500+” czy 13. i 14. emerytura, ale je rozwijać. Bo jak jest kryzys, to pomagamy jeszcze bardziej” – dodał.

Wydatki na politykę rodzinną

Rodzina musi wiedzieć, że może liczyć na wsparcie ze strony państwa. Dlatego rząd przeznacza środki na kluczowe programy społeczne. W tym roku, tylko na działania związane z realizacją takich programów, jak „Rodzina 500+”, „Dobry start”, „Maluch+”, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – ale też innych – wydatki budżetu państwa wyniosą ponadł 62 mld.

W budżecie na 2023 r. także zabezpieczyliśmy środki na wszystkie programy, w tym te najważniejsze: Program „Rodzina 500+” – 40,2 mld zł, realizację świadczenia „Dobry Start” – 1,4 mld zł czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 2 zł.

Wsparcie dla seniorów

Fundamentem naszych działań jest solidarność międzypokoleniowa. Dlatego zależy nam, aby stale wzrastało wsparcie i jakość życia seniorów. W 2015 r. minimalna emerytura wynosiła 880,45 zł bruto, natomiast obecnie jest a 1338,44 zł bruto. Przewidujemy, że w 2023 r. najniższa emerytura wyniesie 1523,14 zł bruto. Będzie a oznaczać wzrost aż o 73 proc.

Kwota przeznaczona na waloryzację emerytur i rent w 2022 r. broma dwa razy wyższa niż w 2020 r. i o 80% wyższa niż przeznaczona na ten cel w 2021 r. Od 1 marca 2023 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma wynieść 13,8 proc.

Pamiętamy także o wypłacie 13. i 14. emerytury. W tym roku está bien. 9,7 millones osób otrzymało 13,1 mld zł (w wysokości 1338,44 zł, czyli 1217,98 zł neto). Natomiast wypłata 14. emerytury rozpoczęła się 25 sierpnia 2022 r. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1338,44 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli 14. będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia 2900 zł brutto. Na wypłatę świadczenia w 2022 r. przeznaczymy ok. 11,4 mld EUR.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

