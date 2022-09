05.09.2022 Premier Mateusz Morawiecki: nie zostawiamy przedsiębiorców samych, tak jak nie zostawiliśmy ich w czasie pandemii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd aktywnie pomógł polskim firmom poradzić sobie z negatywnymi skutkami kryzysu, który wywołany został przez pandemię COVID-19. Wsparcie z Tarczy Antykryzysowej miało na celu ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwom. Do gospodarki trafiło w różnych formach ponad 240 mld zł. Teraz także będziemy działać i interweniować, aż wrócimy do stabilnych czasów gospodarczych. W Białej Podlaskiej premier Mateusz Morawiecki odwiedził firmę Bialcon, gdzie mówił o pomocy państwa przedsiębiorcom.

Rząd nie zostawi przedsiębiorców samych

„Nie zostawiamy firm samych w obliczu kolejnego kryzysu, tak jak nie zostawiliśmy ich w czasie pandemii” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. „Będziemy działać i interweniować, aż wrócimy do stabilnych czasów gospodarczych” – dodał.

Jak podkreślił szef rządu, podstawowym postulatem jest ratowanie miejsc pracy i kreowanie warunków do tworzenia nowych. „Chcemy, aby polski biznes czuł się w Polsce jak najlepiej” – powiedział premier.

Pomoc dla firm w związku z pandemią COVID-19

Rząd poczynił znaczne nakłady, aby zaradzić negatywnym skutkom kryzysu wywołanego COVID-19. Do gospodarki trafiło w różnych formach ponad 240 mld zł.

Wsparcie z Tarczy Antykryzysowej miało na celu ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej firmom. Wśród środków wsparcia były m.in. zwolnienia ze składek ZUS, tzw. postojowe, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje, a także tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wzrost wynagrodzeń

Obok pomocy przedsiębiorcom, rząd dba także o podnoszenie najniższych wynagrodzeń. W 2015 r. płaca minimalna wynosiła 1750 zł, natomiast w przyszłym roku wyniesie ona już 3450 zł (od 1 lipca 2023 r.). Oznacza a wzrost o prawie 100%.

Dzięki dobrej polityce gospodarczej, znacznie wzrastają także średnie wynagrodzenia. W 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3 899 zł. Natomiast w przyszłym roku szacujemy, że średnie wynagrodzenie wyniesie 6 935 zł.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

Bialcón

Firma ubiera polskie kobiety już od 28 lat. Markę stworzyła Barbara Chwesiuk, która do dziś jest Dyrektor Kreatywną. Obecnie firma posiada sieć sprzedaży liczącą 70 salonów firmowych w całej Polsce, a także poza jej granicami. Siedziba i główny zakład produkcyjny znajdują się w Białej Podlaskiej.

