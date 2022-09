05.09.2022 Kolejne Kraby trafią na wyposażenie wojska

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Zatwierdziłem kolejną umowę stanowiąca zamówienie 48 armatohaubic i 36 wozów towarzyszących. Wartość umowy to ponad 3,8 mld zł. Jest to kolejna umowa, gdyż pierwsza została zawarta w 2016 r. – powiedział Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej po zatwierdzeniu umowy na zakup sprzętu dla Wojska Polskiego w Kielcach.

W poniedziałek, 5 września br. zainaugurowano 30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, podczas którego szef MON zatwierdził umowę na dostawy haubic samobieżnych KRAB wraz z wozami towarzyszącymi na potrzeby dywizjonowych modułów ogniowych REGINA. Stronami umowy jest Agencja Uzbrojenia i Huta Stalowa Wola. Umowę zatwierdzono w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.

Jak zaznaczył wicepremier potencjał Polski, potencjał Huty Stalowa Wola jest maksymalnie wykorzystywany. Szef MON mówił, że ten potencjał wzrasta i jest rozszerzany czego przykładem jest kolejna umowa na dostawy armatohaubic czy umowa HSW i PGZ podpisana z Ukrainą na dostawę tego sprzętu.

– To ważne, że konsekwentnie zwiększamy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rozwijanie zarówno liczebne Wojska Polskiego jak i wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Jesteśmy konsekwentni w tych działaniach od 2015 r. Niewątpliwie możemy odczytać zmiany tendencji jeżeli chodzi o podejście władz do obrony Polski. Odkąd prezydentem naszego kraju został Pan Prezydent Andrzej Duda, odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło ster rządów wzmacniamy Wojsko Polskie

– mówił szef MON.

Wicepremier Błaszczak przypomniał, że uchwalenie ustawy o obronie Ojczyzny dało kolejny impuls do tego, aby zwiększać zakres modernizacji wojska.

– Zawsze podkreślam, że kiedy tylko możemy to zamawiamy sprzęt wojskowy w polskim przemyśle zbrojeniowym. Tak jest w przypadku Krabów. Tak jest w przypadku armatohaubic, które sprawdziły się na wojnie. W rękach Ukraińców stanowią ważną broń, stanowią skuteczną broń w obronie Ukrainy

– mówił.

– Naszym zadaniem jest to, żeby Wojsko Polskie było coraz silniejsze. Naszym zadaniem jest to, żeby Polska była bezpieczna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Zdajemy sobie sprawę z tego, że władcy Moskwy postanowili odtworzyć imperium zła. Naszym zadaniem jest właśnie wzmacnianie polskich sił zbrojnych. Te działania przeprowadzamy w sposób konsekwentny. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwa. W bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

– podkreślił wicepremier.

– Czas spokoju skończył się w sposób zdecydowany, czas kiedy wojny toczyły się na innych kontynentach i kiedy patrzyliśmy na nie tylko i wyłącznie przez pryzmat ewentualnych kontyngentów wojskowych

– mówił z kolei przebywający w na kieleckich targach Prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent wskazał na potrzebę modernizacji i rozwoju sił zbrojnych, żeby zapewnić wszystkim rodakom, Rzeczypospolitej bezpieczeństwo.

– I to jest dzisiaj także jasny i niezwykle ważny cel tego wydarzenia, jakim są targi kieleckie

– podkreślił prezydent.

***

Podczas pierwszego dnia targów MSPO w Kielcach, wicepremier odwiedził m. in. wystawę Sił Zbrojnych RP, na której prezentowany jest sprzęt, którym dysponują jednostki Wojska Polskiego, a także wystawę narodową Turcji. Wicepremier Mariusz Błaszczak spotkał się również z ministrem obrony Turcji Hulusi Akarem.

***

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w 2022 roku świętuje jubileusz 30-lecia powstania. Organizowany jest corocznie od 1992 r. w Kielcach. Tegoroczna edycja odbędzie się od 6 do 9września. Udział w jubileuszowym MSPO potwierdziło 613 wystawców. Ekspozycja zajmuje 29 650 mkw. Do Kielc przybędą przedstawiciele przemysłu obronnego z 33 państw świata, między innymi: Stanów Zjednoczonych (43 firmy), Niemiec (32 firmy), Kanady (17 firm), Izraela, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Finlandii, Korei, Włoch, czy Turcji.

MSPO to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. To jedna z trzech najważniejszych wystaw sprzętu w Europie. Stanowi okazję do zaprezentowania rozwiązań opracowanych przez polski przemysł obronny szerokiemu gronu przedstawicieli zagranicznego przemysłu obronnego oraz sił zbrojnych. Od 2004 r. MSPO towarzyszy „Wystawa Narodowa”, której organizatorami wcześniej były m.in.: Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Norwegia, Korea. W 2022 r. rolę państwa wiodącego przyjęła Turcja.

GALERIA–>>30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego en Kielcach

OSI MIL