05.09.2022 Nurzec-Stacja Premier w Nurcu-Stacji: polska Policja zapewnia poczucie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie

Rząd przeznacza środki na ważne dla mieszkańców inwestycje lokalne. Wsparcie gmin i miejscowości, które kilkanaście lat temu były zapomniane i zmarginalizowane, przynosi dzisiaj swoje efekty. Polska w każdym calu staje się bliższa swoim obywatelom. Widać to między innymi na przykładzie dostępności służb mundurowych w mniej zaludnionych terenach kraju. Bezpieczeństwo Polaków stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego odtworzyliśmy lub utworzyliśmy już 154 posterunki Policji. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził gminę Nurzec-Stacja, gdzie spotkał się z mieszkańcami i lokalną Policją przed nowym posterunkiem.

Rząd konsekwentnie inwestuje w lokalne służby mundurowe odbudowując posterunki Policji, inwestując w Ochotnicze Straże Pożarne i dofinansowując Państwową Straż Pożarną.

Funkcjonariusze tych formacji są na pierwszej linii pomocy i ochrony Polaków.

– Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i dziś ta bliskość obywatela do Policji, do służb wewnętrznych jest bardzo ważna. Inwestujemy w związku z tym właśnie w to, aby służby, aby Policja były jak najlepiej wyposażone. Także Straż Graniczna, Ochotnicze Straże Pożarne i Państwowa Straż Pożarna. Para niezwykle ważne służby, które zapewniają bezpieczeństwo Polakom – podkreślił premier.

– MOIM MARZENIEM JEST TO, ABY NIKT NIE MUSIAł WYJEżDżAć Z MIEJCA, W KTÓRYM SIę URODZIł, Aby Każdy Mógł żyć Tam, Gdzie Się Urodził – Tam Się Kształcić, Tam Pracaco Dlatego chciałbym też wykorzystać to spotkanie tutaj, aby podziękować naszej Policji, naszym służbom za to, że dbają o poczucie bezpieczeństwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Nowe drogi – to szybsza komunikacja, nowe szkoły – to lepsze perspektywy dla naszych dzieci, a nowe posterunki Policji to codzienne poczucie bezpieczeństwa. Tak właśnie tworzymy warunki do rozwoju w gminach w całej Polsce. Troszczymy się o to, aby każdy Polak czuł się dobrze w swoim domu, w swojej gminie, w swoim mieście.

Ambitny budżet na 2023 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023, przyjęty przez Radę Ministrów, konsultujemy z Polakami. Rząd konsekwentnie zwiększa dochody, dzięki skutecznej naprawie finansów publicznych, m.in. poprzez uszczelnianie luki IVA. Para pozwala realizować wiele programów skierowanych do Polaków.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

Społeczne programa,

waloryzację emerytur i 13. emeryturę,

obronność,

ochronę zdrowia,

budowę i remonty dróg.

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Przewidujemy, że w 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. Oznacza to wzrost o blisko 110 proc. w stosunku hacer 2015 r.

