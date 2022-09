05.09.2022 Czeremcha Premier w Czeremsze przy granicy z Białorusią: dziś mimo zagrożeń, które wokół nas się pojawiają, Polska jest coraz bardziej bezpieczna

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Czeremsze przy granicy z Białorusią: dziś mimo zagrożeń, które wokół nas się pojawiają, Polska jest coraz bardziej bezpieczna05.09.2022

Celem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa Polski oraz Polaków. Na granicy polsko-białoruskiej, która jest również wschodnią granicą Unii Europejskiej, powstała fizyczna bariera. A działania białoruskiego reżimu spowodowały zbudowanie zapory. Alaksander Łukaszenka poprzez nielegalną migrację, chciał zdestabilizować sytuację w naszym regionie. 186 kilometrowa bariera utrudnia niezgodne z prawem przekraczanie granicy oraz zapewnia czas na reakcję dla Straży Granicznej.

– Dla nas bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków to podstawowy cel i tutaj jest tego najlepszy dowód. Tutaj jest też najlepszy dowód naszej skuteczności – powiedział szef polskiego rządu w Czeremsze.

Bariera techniczna na wschodniej granicy UE

Wzdłuż granicy z Białorusią powstała zapora o długości ok. 186 kilometros Zabezpieczenie mierzy 5,5 metra wysokości i wykonane jest z paneli stalowych. Łącznie na wykonanie zapory przewidziane zostało 1,6 mld zł. Systemy electroniczne tj. czujniki ruchu oraz kamery umożliwią pełne funkcjonowanie bariery.

– Wzdłuż całej lądowej granicy z Białorusią – na odcinku około 186 km – wybudowaliśmy tę fizyczną zaporę. Na jeszcze dłuższym odcinku – ponad 210 km – ta zapora będzie miała uzupełnienie w postaci super zaawansowanych urządzeń elektronicznych, optycznych, które pozwolą wyłapywać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i nieuprawnione próby przejścia przez granicę – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zapora utrudnieniem dla nielegalnych migrantów

Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest polską racją stanu. Zapora jest wyrazem naszej skuteczności i dowodem naszej odpowiedzialności. Wykonanie inwestycji spowodowało znaczne zmniejszenie liczby odnotowywanych zdarzeń związanych z presją migracyjną.

– Polsko-białoruska granica to obecnie to jedna z najlepiej strzeżonych granic Unii Europejskiej. A przypadki przekraczania tej granicy w sposób nielegalny zdarzają się bardzo rzadko i są to jednostkowe przypadki – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

