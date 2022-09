03.09.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Chcemy zadośćuczynienia od Niemiec, bo tylko na takim fundamencie możemy budować przyszłość

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w Bydgoszczy w uroczystości upamiętnienia ofiar niemieckich zbrodni na jesieni 1939 r. Między innymi w tzw. Dolinie Śmierci, Niemcy dokonali masowych mordów mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Za niemieckie zbrodnie Polska nie otrzymała zadośćuczynienia. Szef rządu wziął także udział w obchodach 42. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Jedną z jego zasług było wywalczenie wolnych sobót dla ogółu polskich pracowników.

Polska domaga się zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że od pierwszych dni wojny Niemcy pokazywali, jaki jest ich prawdziwy cel. Chodziło nie tylko o podbój, ale o unicestwienie narodu polskiego. „Jak Niemcy szli na Polskę, to wykonywali rozkaz Hitlera, który mówił im: Nie miejcie litości dla Polaków” – zaznaczył szef rządu.

Premier nawiązał do zaprezentowanego 1 września raportu dotyczącego reparacji wojennych od Niemiec. „Chcemy dopominać się o zadośćuczynienie, o rekompensaty, o odszkodowanie, bo tylko na takim fundamencie możemy budować przyszłość” – podkreślił. „Duchy naszych przodków, którzy zginęli w strasznych okolicznościach z rąk niemieckiego okupanta wołają o prawdę, sprawiedliwość i zadośćuczynienie” – dodał.

Niemieckie zbrodnie na ziemi bydgoskiej

Jak zaznaczył premier, wielu zbrodni Niemcy dopuścili się na ziemi bydgoskiej. „Ta ziemia spłynęła krwią polskich patriotów. Ta ziemia spłynęła krwią Polaków. Nie możemy o tym zapomnieć” – podkreślił.

Szef rządu powiedział, że miejsc, gdzie Niemcy rozstrzeliwali Polaków, były dziesiątki, a nawet setki. „Szacuje się, że już w pierwszych paru miesiącach wojny, na ziemi bydgoskiej rozstrzelano lub w inny sposób brutalnie zamordowano co najmniej 5 tysięcy osób” – przypomniał premier.

Jesienią w 1939 r. Niemcy dokonali masowych mordów mieszkańców Bydgoszczy i okolic, m.in. w tzw. Dolinie Śmierci. Pierwsza egzekucja została przeprowadzona 10 października 1939 r., a kolejne odbywały się do 26 listopada 1939 r.

Rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w obchodach 42. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Zostało ono podpisane 3 września 1980 r. przy Kopalni Węgla Kamiennego “Manifiesto Lipcowy” (obecnie: “Zofiówka”). Jedną z jego zasług było wywalczenie wolnych sobót dla ogółu polskich pracowników.

Porozumienie Jastrzębskie było dopełnieniem porozumień sierpniowych, zawartych w 1980 r. między komunistyczną władzą a strajkującymi robotnikami w Szczecinie i Gdańsku.

Do postulatów wysuniętych przez załogi zakładów strajkujących na Wybrzeżu, Komitet Strajkowy w KWK “Manifest Lipcowy” dołączył własne dotyczące spraw płacowych, socjalno-bytowych oraz zarządzania i organizacji pracy. Z tych zaakceptowanych przez rząd PRL i zapisanych w protokole wymienić można min.:

podnoszenie wysokości zarobków w ścisłej relacji ze wzrostem kosztów utrzymania,

wprowadzenie wolnych sobót i niedziel,

wprowadzenie pułapu minimalnej i maksymalnej płacy,

obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników dołowych.

