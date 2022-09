02.09.2022 Ponad 100 mld zł dla polskiej wsi ze środków unijnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ponad 100 mld zł dla polskiej wsi ze środków unijnych02.09.2022

Polska jest jednym z siedmiu krajów członkowskich Unii Europejskiej, które jako pierwsze otrzymały akceptację Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. W ramach środków unijnych do polskich rolników trafi ponad 25 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. Dobre wiadomości dla polskiej wsi przekazali premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Henryk Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, którzy odwiedzili gospodarstwo rolne w powiecie otwockim. Szef rządu podkreślił, że polska wieś jest fundamentem polskiej gospodarki. Dodał, że opracowany plan estratégicozny podniesie polskie rolnictwo na jeszcze wyższy poziom rozwoju.

Ponad 100 mld zł dla polskiego rolnictwa

31 sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez nasz kraj Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Polska jest wśród siedmiu krajów członkowskich UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich Planów. W ramach unijnych środków do polskich rolników trafi ponad 25 mld euro, czyli przeszło 100 mld zł.

– Bardzo cieszę się, że udało się wypracować ten program dla polskiego rolnictwa, który podniesie polskie rolnictwa, polską wieś na jeszcze wyższy poziom rozwoju. Budżet państwa polskiego będzie cały czas przeznaczał ogromne środki – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Pieniądze z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wesprą rozwój obszarów wiejskich. Obejmą także płatności bezpośrednie oraz część interwencji w wybranych sektorach rolnych – takich jak sektor owoców i warzyw czy sektor pszczelarski.

Projekt Planu został poddany szerokim, wieloetapowym konsultacjom publicznym. Do Planu zostały wprowadzone modyfikacje, które były wynikiem uzgodnień z Komisją Europejską, konsultacji publicznych, ale także wiązały się m.in. z trwającą wojną na Ucrania.

Więcej informacji na temat Planu Strategicznego dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcie polskiego rolnictwa – jeden z głównych celów rządu

– Działania na rzecz polskiej wsi nie tylko są wpisane w filozofię naszego rządu. Ale jednocześnie też staramy się pokazywać we wszystkich możliwych wymiarach dotrzymywanie słowa, naszą wiarygodność – podkreślił premier.

Szef rządu dodał: – Mówiliśmy o dopłatach do nawozów – wykonane. Mówiliśmy o zerowym VAT na żywność w okresie wysokiej inflacji – zostało to zrobione. Zmniejszony VAT na nawozy – również zostało to wykonane.

Wspieramy polskich rolników i inwestujemy w polską wieś. Co udało się zrealizować w ostatnich latach? A min.:

wprowadzenie dopłaty do nawozów. Na ten cel przeznaczamy blisko 4 mld zł,

płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej,

spadek ubóstwa na wsi oraz poprawa sytuacji gospodarstw domowych,

wzrost emerytury rolniczej o 23,3 proc.,

wprowadzenie wyższego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze,

więcej środków na ochronę gruntów rolnych,

poprawa dostępu do Internetu i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na wsi,

uruchomienie programu przeciw suszy i zwiększenie środków na walkę z ASF,

bezpłatne miejsca do bezpośredniej sprzedaży w całej Polsce,

przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa.

