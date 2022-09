01.09.2022 Służba porucznika Kurowskiego w Afganistanie służyła bezpieczeństwu Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Odsłonięta tablica świadczy o postawie pamięci i szacunku dla munduru polskiego żołnierza – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci śp. por. Łukasza Kurowskiego.

W czwartek, 1 września br. w Lednogórze, Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej wziął udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej śp. por. Łukaszowi Kurowskiemu, pierwszemu, polskiemu żołnierzowi, który zginął w czasie misji w Afganistanie. Tablicę odsłonięto na ścianie Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I.

“14 sierpnia 2007 roku Pan porucznik zginął w Afganistanie, kiedy patrolował powierzone mu terytorium. Był niewątpliwie bohaterem, był żołnierzem, który spełniał swój obowiązek. Był człowiekiem wyrosłym na tej ziemi, ukończył szkołę podstawową, tu w Lednogórze, potem szkołę średnią w Gnieźnie. Był absolwentem Politechniki Poznańskiej, a następnie oficerem Wojska Polskiego. Był człowiekiem, który był wierny złożonej przysiędze, złożonej wtedy, kiedy przystępował do Wojska Polskiego. To bardzo ważne, żeby pamięć o takiej postawie. To bardzo ważne, że społeczność lokalna o swoim bohaterze pamięta”

– mówił podczas uroczystości wicepremier.

Szef MON przypomniał także, że 1 września obchodzimy również 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

“Kiedy jechałem tu z Westerplatte, do Wielkopolski, to uświadomiłem sobie fakt, że pan porucznik spoczywa na tym samym cmentarzu, na którym spoczywa dowódca Powstania Wielkopolskiego, generał Dowbor-Muśnicki. A państwo zapewne wiecie, że dwie córki generała, obie w 1940 r. zostały zamordowane przez okupantów. (…) I to jest właśnie taka historia pokazująca istotę służby żołnierzy Wojska Polskiego. Ta służba jest bardzo ważna dlatego, żeby po raz kolejny nie dochodziło do takich tragedii jakie miały miejsce w konsekwencji II wojny światowej”

– mówił wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że zadaniem rządu jest to, żeby Wojsko Polskie było silne, liczne, żeby było wyposażone w nowoczesną broń i żeby było silne w sojuszach.

“Dziś na Westerplatte obok żołnierzy Wojska Polskiego byli żołnierze NATO, byli żołnierze amerykańscy, byli żołnierze brytyjscy, byli żołnierze rumuńscy i chorwaccy. Nad Westerplatte przeleciały F-16 z Krzesin oraz F-22, a więc amerykańskie samoloty stacjonujące w Polsce. To jest miara solidarności sojuszniczej”

– podkreślił szef MON.

Wicepremier zaznaczył, że służba porucznika Kurowskiego w Afganistanie służyła bezpieczeństwu Polski, dlatego, że siła Polski w sojuszach polega na tym, że jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, ponieważ oczekujemy od nich solidarności wtedy, kiedy takie wsparcie byłoby konieczne.

Na koniec uroczystości wicepremier – minister obrony narodowej złożył także kwiaty pod tablicą upamiętniającą por. Łukasza Kurowskiego.

***

14 sierpnia 2007 roku patrol polsko-afgański dowodzony przez ppor. Łukasza Kurowskiego został ostrzelany przez talibów. Ppor. Kurowski został ciężko ranny i mimo natychmiastowej pomocy, zmarł w szpitalu polowym w bazie Wilderness. Decyzją śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oficer 10 Brygady Kawalerii Pancernej za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych a także za odwagę i męstwo został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego i awansowany do stopnia porucznika.

Łukasz Kurowski był absolwentem politechniki w Poznaniu. Swoją karierę związał z służbą w Wojsku Polskim rozpoczynając naukę w Studium Oficerskim Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 roku jako podporucznik, został dowódcą plutonu czołgów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Wojsko było także jego pasją.

***

Polscy żołnierze byli obecni w Afganistanie prawie 20 lat do 2021 roku. To była jedna z najdłuższych i najtrudniejszych operacji zagranicznych Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział ponad 33 tys. żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Podczas misji zginęło 43 żołnierzy Wojska Polskiego, a ponad 200 zostało rannych.

Polska obecność wojskowa w Afganistanie była następstwem utworzenia międzynarodowej koalicji po ataku terrorystycznym na World Trade Center 11 września 2001 roku. Od 2002 roku Wojsko Polskie, jako Polski Kontyngent Wojskowy, uczestniczyło w 3 operacjach na terytorium Afganistanu – Enduring Freedom (2002-2007), International Security Assistance Force-ISAF (2003-2014), Resolute Support (2015-2021).

OSI MIL